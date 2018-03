Cách chống nồm siêu hiệu quả bằng sỉ than cho nền nhà mà không phải ai cũng biết

Vào mùa nồm ẩm này nhiều người sử dụng nhiều cách khác nhau để mong trong nhà khô dáo. Tuy nhiên, có một cách giúp cho sàn nhà 4 mùa khô dáo, sạch sẽ, mọi vật dụng không bị ẩm mốc, bong tróc mà không phải ai cũng biết đó là dùng sỉ than.



Đây là cách làm của một độc giả tên Trung Phạm. Anh Trung cho biết nhà anh xây từ năm 2016. Trong quá trình làm nhà anh dùng sỉ than kết hợp với cát hạt to để đổ nền. Sau 2 năm kể từ ngày làm xong nhà vào những ngày nồm ẩm sàn nhà anh tuyệt đối không bị ẩm ướt.

Anh Trung cũng chia sẻ các bước chống nồm bằng sỉ than như sau: đầu tiên làm móng âm 70 cm so với cốt sàn dự kiến. Tiếp đó đổ 30 - 35 cm cát vàng hạt to, tưới đẫm nước. Tiếp tục rải 30 cm sỉ than lên trên.

Công đoạn thứ 4 là đổ tiếp cát đồng thời tưới nước để cát lấp đầy các khoảng trống của sỉ than, đến khi thấy cát không xuống nữa thì dừng lại. Cuối cùng dùng máy đầm chặt bề mặt sau đó rải vữa cát và xi măng để san mặt bằng càng mỏng càng tốt, khoảng 1-1,5 cm. Lưu ý cát to còn xi măng cho ít nhất có thể. Sau đó, lát gạch, gỗ theo sở thích.

Cách chống nồm bằng sỉ than mang lại hiệu quả cao.

Anh Trung cũng lưu ý, trong quá trình làm nền nhà tốt nhất nên chọn loại gạch không quá nhẵn để chúng có khả năng hút nước tốt. Tuy nhiên, nếu ai thích gạch men bóng thì vẫn có thể sử dụng.

Đề cập đến phương pháp chống nồm này, KTS Ngọc Anh cho rằng, giải pháp của gia đình anh Trung phù hợp với điều kiện của các ngôi nhà ở phía Bắc, sẽ giải quyết được hiệu quả tình trạng nồm. Dù gia chủ tốn kém công sức và chi phí hơn nhưng đây là công đoạn nhất thiết phải làm.

Phương pháp chống nồm của anh Trung theo đúng cách của người Pháp trước đây áp dụng ở Việt Nam. Tùy công trình mà các kiến trúc sư có thể nâng sàn nhà cao hơn, có thể lên tới 1m.

Ngoài phương pháp dùng sỉ than nhiều gia đình còn chống ẩm bằng cách bật điều hòa chế độ khô. Phương pháp này cũng rất hiệu quả để giúp hút ẩm không khí trong nhà.

Nếu không muốn sử dụng điều hòa, bạn cũng có có thể tham khảo các dòng máy hút ẩm để giúp không gian sống của mình được khô thoáng. Ưu điểm của dòng máy này là khá nhỏ gọn, hút ẩm tốt, phù hợp với những không gian kín.

Nhiều người có xu hướng mở hết các loại cửa trong nhà với hi vọng gió sẽ làm nhà khô và thoáng hơn. Tuy nhiên khi trời nồm, điều này là hết sức sai lầm, bởi gió đưa hơi ẩm vào nhà sẽ khiến nhà bạn càng ướt thêm mà thôi. Bởi thế nguyên tắc vàng đầu tiên bạn cần nhớ để chống nồm hiệu quả là hãy đóng kín cửa.

Vào mùa nồm dùng giẻ khô lau nhà là tốt nhất.

Một điều cần nhớ trong những ngày nồm là nên hạn chế lau nhà bằng nước, bởi điều đấy chỉ khiến ngôi nhà của bạn thêm ẩm. Cách tốt nhất lúc này là hãy dùng giẻ khô, sạch để lau nước trên nền nhà. Nếu thực sự cần lau dọn, hãy dùng khăn cotton vắt thật kĩ rồi mới lau sau đó dùng giẻ khô và sạch để lau lại ngay lập tức.

Ngoài ra trên thị trường có rất nhiều vật liệu hút ẩm rẻ tiền mà hiệu quả chống nồm ẩm cao lại dễ áp dụng như than, vôi báo cũ hay khăn khô. Đơn giản nhất bạn cũng có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng, dưới gầm ghế... để hỗ trợ hút ẩm trong nhà.