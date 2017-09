Cán bộ Tiền Giang xuất ngoại như... đi chợ

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết UBND tỉnh Tiền Giang đã có báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc quản lý công chức và các đoàn đi nước ngoài từ năm 2012-2016. Theo đó, từ năm 2012-2016, có tổng số 2.026 lượt cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) đi nước ngoài. Trong số này, UBND tỉnh quyết định cho 954 lượt CB-CC-VC đi nước ngoài về việc công; Sở Ngoại vụ quyết định cho 1.072 lượt CB-CC-VC đi nước ngoài về việc riêng.

Học tập, tham quan, khảo sát…

Theo tìm hiểu của phóng viên, tỉnh Tiền Giang mỗi năm có hàng chục đoàn đi nước ngoài với danh nghĩa học tập, tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, hội thảo... Chỉ tính từ năm 2012-2016, UBND tỉnh có 33 đoàn đi công tác nước ngoài với tổng số lượt là 954. Riêng năm 2015 có đến 11 đoàn do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi nước ngoài. Cụ thể, đi các nước Mỹ, Nhật Bản, Nga, Nam Phi, Mozambique, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc... Kinh phí cho các chuyến đi này có 50 lượt do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đài thọ, 154 lượt sử dụng ngân sách nhà nước, 52 lượt do phía bạn tài trợ, 5 lượt do cá nhân tự túc và 55 lượt do doanh nghiệp chi trả.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ 50 lượt đi nước ngoài

Năm 2012 có 178 lượt CB-CC-VC đi việc công tại Mỹ, Pháp, Nam Phi, Mozambique, Trung Quốc, Hàn Quốc,... Trong đó, 86 lượt sử dụng ngân sách địa phương và 6 lượt do cá nhân tự túc, 18 lượt sử dụng ngân sách trung ương và 68 lượt do phía bạn tài trợ. Đến năm 2013, có 147 lượt CB-CC-VC đi nước ngoài là Mỹ, Pháp, Thái Lan và Campuchia... Năm 2014, tỉnh Tiền Giang cho 202 lượt CB-CC-VC đi nước ngoài, có 7 đoàn do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ... Năm 2016, có 102 lượt CB-CC-VC đi nước ngoài.

Công ty dược tài trợ cho bác sĩ

Theo báo cáo, từ năm 2012-2016, số người được phép đi nước ngoài bằng nguồn tiền tài trợ nhiều nhất là ngành y tế. Cụ thể, nguồn tài trợ đi nước ngoài cho các bác sĩ không phải của dự án mà của các công ty dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế.

Báo cáo cho biết trong 5 năm, đã có 77 lượt bác sĩ, cán bộ ngành y tế đi nước ngoài. Trong số này có giám đốc, phó giám đốc Sở Y tế và nhiều lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Riêng năm 2012 có 14 lượt cán bộ y tế đi nước ngoài như Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc. Đơn cử ngày 16-10-2012, bác sĩ Nguyễn Thị Chín, Giám đốc Sở Y tế, được Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân tài trợ đi Hàn Quốc. Ngày 23-3-2012, dược sĩ Phan Văn Khinh, Phó Giám đốc Sở Y tế, được Công ty Dược phẩm Imexpham đài thọ đi Thái Lan để "học tập mô hình tổ chức y tế".

Năm 2013 có 17 lượt cán bộ y tế đi nước ngoài bằng nguồn tiền do các hãng thuốc tài trợ. Đơn cử như ngày 11 đến 15-9-2013, bác sĩ Nguyễn Vương Kiếm Bình (trưởng khoa), BVĐK Trung tâm tỉnh Tiền Giang, được Văn phòng đại diện Berlin Chemie AG Việt Nam tài trợ đi Thái Lan để tham dự hội nghị "Triển lãm y khoa"; ông Cao Hồng Như, BVĐK Trung tâm tỉnh Tiền Giang, được Văn phòng đại diện GlaxosmithKline tại TP HCM đài thọ đi Nhật Bản để tham dự hội nghị "Hô hấp châu Á". Từ ngày 10 đến 15-11-2013, dược sĩ Phan Văn Khinh được Công ty CP Dược phẩm GLOMED trả kinh phí đi Singapore 3 ngày để tham dự một hội thảo giới thiệu sản phẩm...

Năm 2014 có 15 lượt cán bộ ngành y tế được đi nước ngoài do các công ty dược tài trợ. Trong năm này, bác sĩ Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Sở Y tế, được 2 công ty tài trợ đi Nhật Bản và Philippines. Cùng đi Philippines với bác sĩ Trầm còn có bác sĩ Huỳnh Thị Phương Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế. Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế, cũng được Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo đài thọ đi Hàn Quốc tham dự hội thảo "Hệ thống quản lý dược tại bệnh viện" với thời gian 6 ngày.

Năm 2015 có 16 lượt cán bộ y tế được công ty dược đài thọ đi nước ngoài, như bác sĩ Tạ Văn Trầm được Công ty CP Pymepharco đài thọ đi Singapore 4 ngày tham dự hội thảo "Sử dụng thuốc an toàn".

Trước đó, ngày 15-6-2015, bác sĩ Trầm cũng được Văn phòng đại diện Boehringer Ingelheim tại TP HCM tài trợ đi Hà Lan tham dự hội nghị "Quản lý bệnh viện". Năm 2016 có 15 lượt cán bộ y tế được đi nước ngoài như Áo, Thái Lan, Trung Quốc, Úc, Singapore...

Đa số các báo cáo kết quả đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức không đạt chất lượng; chưa nêu bật được những kinh nghiệm và đề xuất áp dụng cho địa phương.