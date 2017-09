Cận cảnh "bê bối" của dự án BOT 5.000 tỉ đồng

Tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An dài trên 73 km, được đầu tư nâng cấp, mở rộng với số vốn trên 5.000 tỉ đồng.

Tuyến đường do 5 đơn vị là liên doanh BOT giữa Cienco 4 và Tổng Công ty 319, Ban quản lý Dự án 1, Ban Quản lý Dự án 85, Ban Quản lý dự án An toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1-2015.

Sáng 11-9, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại tại Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An, đi dọc theo hơn 73 km tuyến đường huyết mạch này, chứng kiến nhiều đoạn đường vừa mới đầu tư xây dựng và đem vào sử dụng chưa lâu bị hư hỏng, xuống cấp.

Sau đây là cận cảnh tuyến đường ngàn tỉ đồng ở Nghệ An xuống cấp do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại vào sáng ngày 11-9:

Những vết hằn lún vệt bánh xe

Trên mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà"