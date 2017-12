Cận cảnh gần 10.000 căn hộ tại nhiều dự án tái định cư đang "khát" người ở, rao bán với giá như nhà thương mại

Cận cảnh gần chục nghìn căn hộ tại nhiều dự án tái định cư đang "khát" người ở

Năm 2004, TP.HCM ban hành chủ trương xây dựng 30.000 căn nhà tái định cư trong bối cảnh có hàng ngàn hộ dân phải tạm cư nhiều năm sau khi bị giải tỏa nhà, đất.

Thời điểm đó, các quy định của pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng theo xu hướng bồi thường giá thấp và bán nhà tái định cư giá thấp. Gần như tất cả người dân bị di dời trong các dự án đều đăng ký nhận nhà tái định cư do có lợi hơn nhận tiền bồi thường.

Đến những năm 2010 và nhất là những năm gần đây, chủ trương về bồi thường đất ngang giá thị trường được thực hiện, Nhà nước bán nhà tái định cư cũng ngang giá thị trường nên người dân có xu hướng chọn nhận tiền bồi thường hơn chọn nhà tái định cư.

Tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM mới đây về đời sống của người dân tái định cư tại khu dân cư Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cơ quan chức năng cho biết gần 2.000 căn hộ trống vẫn chưa thể đưa ra bán đấu giá vì còn chờ thủ tục. Chính vì thế, qua quan sát hàng nghìn căn hộ ở đây đang bị bỏ hoang, hầu hết các lối ra vào một số block chung cư đã trở thành bãi rác tâp thể, rất bẩn thỉu...

Tương tự, tình trạng nhà tái định cư và hạ tầng được đầu tư khá khang trang, thuộc loại "sang chảnh" nhất TP.HCM cũng vắng bóng người dọn đến sinh sông. Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt quyết định mang 3.790 căn hộ tái định cư thuộc dự án Khu tái định cư Bình Khánh, quận 2 ra đấu gia, kỳ vọng sẽ thu hồi được hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, chương trình xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư Bình Chánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm là để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này. Dự án bao gồm 3 khu: Khu 30,2ha Bình Khánh có 4.216 căn hộ. Khu 38,4ha Bình Khánh có 6.220 căn hộ. Khu 17,3ha An Phú – Bình Khánh có 1.844 căn hộ.

Một người dân tái định cư ở chung cư Vĩnh Lộc B, cho rằng do gần chung cư không có nhiều công ty, xí nghiệp nên người dân không tìm được việc làm, bị đứt đường sinh kế nên phải sang nhượng nhà, đi nơi khác kiếm sống.

Tại khu tái định cư Bình Chánh nhiều block chung cư đã hoàn thành nhưng hầu như rất vắng người dọn đến sinh sống. Nguyên nhân là bởi nhiều người dân thuộc diện đền bù nhưng không đủ tiền mua nền tái định cư ở đây bởi khu vực này khá đắt đỏ nên người nghèo không mua nổi đành bán lại suất nhà của mình cho người khác.

Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều giao dịch chào bán nhà tái định cư này như nhà thương mại. Mức giá chào bán các căn hộ này 35-47 triệu đồng/m2. Tuy nhiên theo tìm hiểu, các dự án này chưa được chuyển qua bán thương mại.

TP.HCM vừa chính thức rao bán đấu giá 3.790 căn nhà tái định cư tại Khu chung cư Bình Khánh để có thể thu về hơn 9.000 tỷ đồng.

Song song đó, tại mợt dự án tái định cư tọa lạc ngay bên cạnh cầu Thủ Thiêm (quận Bình Thạnh) gồm hơn 300 căn hộ đã được bàn giao gần 2 năm nay nhưng cũng rất "khát" người dân dọn đến sinh sống. Theo tìm hiểu, khu căn hộ này được đầu tư nhằm giải quyền cuộc sống an cư cho hàng trăm hộ dân thuộc diện di dời nhà cửa để xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm. Tuy nhiên, hiện tại cả khu dự án này chỉ lác đác vài người dọn đến sinh sống, đa phần đều đang được rao bán với giá khá cao.

Một dự án đẹp cả về mặt thiết kế và vị trí xây dựng nhưng vắng bóng người ở.

Sở Xây dựng cho biết ngày càng ít người dân ở các dự án đăng ký nhận nhà tái định cư do Nhà nước xây sẵn. Do chính sách hiện tại có hai phương án cho người dân lựa chọn: nhận nhà hoặc nhận tiền tự lo nơi ở mới nên phần lớn người dân chọn nhận tiền để tự do lựa chọn nơi mình sống. Vì vậy quỹ nhà tái định cư do Nhà nước dành cho dự án bị trống nhiều.

Tại bổi giám sát trên, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng nhìn nhận nhà tái định cư từ chỗ thiếu giờ lại đang “thừa” bởi đa số người dân bị giải tỏa chỉ muốn tái định cư bằng nền đất hoặc nhận tiền tự lo nơi ở mới. Nhiều người dân chưa thích nghi với lối sống, sinh hoạt của nhà chung cư. Trong khi đó, tại nhiều khu vực gần trung tâm, giá nhà tái định cư cao hơn so với số tiền bồi thường các hộ dân nhận được. Nhiều nơi giá nhà chung cư thấp nhưng vị trí không thuận lợi cho sinh hoạt, học tập và làm việc nên người dân không chọn.