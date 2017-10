Cận cảnh siêu xe "êm ái nhất hành tinh" Rolls-Royce Phantom VIII

Sau nhiều bức ảnh rò rỉ trên mạng, cuối cùng vào tháng 8, Rolls-Royce cuối cùng cũng chịu cho ‘con cưng’ Phantom đời thứ 8 chính thức lên sóng, viết tiếp câu chuyện 92 năm của một huyền thoại xe hơi. Dễ dàng nhận thấy nhất chính là bề ngoài của Phantom VIII không quá khác biệt với thế hệ trước nhưng nó có một sự cân bằng cẩn thận giữa hiện đại hóa thẩm mỹ của chiếc xe nhưng vẫn duy trì được vẻ đẹp đặc trưng của dòng Phantom.

Phiên bản mới sử dụng khung gầm bằng nhôm hoàn toàn mới mà hãng gọi là "Architecture of Luxury", tăng 30% độ cứng so với thế hệ trước và được thiết kế để làm việc với các hệ thống động cơ đẩy, kéo và kiểm soát khác nhau, giúp chiếc xe dễ dàng đáp ứng được một hành trình dài. Biểu tượng thiếu phụ bay 'Spirit of Ecstasy' đứng ở mũi xe như thường lệ, có thể tùy chọn chất liệu bạc, vàng, polycarbonate nếu khách hàng đưa ra yêu cầu.

Ngoài việc là ‘hậu duệ’ đời mới nhất của Rolls-Royce Phantom, thế hệ thứ 8 khác biệt với biệt hiệu “chiếc xe êm ái nhất thế giới”. Một khi bạn đã đặt chân lên xe và ấn nút đóng cửa, tất cả những ồn ào ngoài kia dường như biến mất. Đó là nhờ 280 kg vật liệu cách âm được sử dụng, bố trí khắp khoang động cơ và xung quanh xe. Cửa kính dạng 2 lớp. Lốp xe là loại Silent Seal, bên trong có một lớp bọt đặc biệt để giảm tiếng ồn lốp khi di chuyển. Tiếng ồn trên thế hệ mới giảm 10% ở tốc độ 100 km/h so với đời cũ.

Rolls-Royce Phantom thế hệ VIII sử dụng động cơ V12 6.75L tăng áp kép thay cho loại hút khí tự nhiên như đời trước, mang đến công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Hệ dẫn dộng 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ thống định vị dữ liệu GPS để đạt được tốc độ cao nhất.

Một điểm không thể không nói đến nữa khi giới thiệu về mẫu Phantom mới chính là hệ thống an toàn với 4 camera tầm nhìn toàn cảnh, bao gồm cả nhìn trên cao, nhìn ban đêm, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo người đi bộ, cảnh báo giao thông, hỗ trợ giữ làn đường… Bên trong cabin có hệ thống hiển thị thông tin lên kính lái HUD, truy cập Wi-Fi và hệ thống dẫn đường và giải trí mới nhất. Có thể thấy, Rolls-Royce càng ngày càng muốn nâng cấp Phantom không chỉ là một chiếc xe sang với các tiện nghi nội thất đắt đỏ mà còn là một “siêu xe” thực sự trên đường trường, thách thức mọi giới hạn về thời tiết, địa hình…

Bề ngoài là như vậy, còn nội thất bên trong thì sao? May thay, Rolls-Royce chưa bao giờ làm các tín đồ của mình thất vọng, vẫn là nét xa hoa vốn có đậm chất Anh quốc. Với Phantom VIII, bạn thậm chí còn được ngắm sao ngay trong xe, được xem phim và nhâm nhi một ly champagne thượng hạng. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình tràn viền 12,3 inch; chủ nhân có thể chọn bất kỳ vật liệu nào mình thích, từ gỗ, da thậm chí là lụa. Ngồi ở ghế sau, bạn có thể xem phim hoặc làm việc thông qua một màn hình ẩn ở lưng ghế trước.

Hiện nay, Rolls-Royce vẫn chưa công bố giá chính thức của siêu xe này. Tuy nhiên chắc chắn rằng nó sẽ không rẻ hơn 417.000 USD (giá của Phantom phiên bản cũ).