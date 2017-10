Cận cảnh tiện ích dành cho giới thượng lưu Hạ Long

The Sapphire Residence Hạ Long được tư vấn thiết kế bởi các đối tác uy tín hàng đầu thế giới như Tange Associates (Nhật Bản), LJ-ASIA (Brazil) và West Green Design (Canada) để mang đến một phong cách thiết kế vô cùng độc đáo với tầm nhìn được mở rộng và đón ánh nắng tự nhiên. Tại mảnh đất di sản Hạ Long,

The Sapphire Residence tiên phong giới thiệu không gian biểu trưng cho cuộc sống thời thượng. Với hệ thống 68 tiện ích cảnh quan cùng dịch vụ 5 sao The Sapphire Residence hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thượng lưu chưa từng có cho cư dân tại đây.

Sự tinh tế trong tiện ích nội khu

The Sapphire Residence sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và dịch vụ đồng bộ, khép kín đáp ứng mọi nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Bước chân vào tòa nhà bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi sảnh lounge đón khách sang trọng không thua kém bất kỳ một khách sạn hạng sang. Bên cạnh đó, hệ thống 10 thang máy tiêu chuẩn quốc tế được bố trí thành các cụm thang hợp lý sẽ giúp việc di chuyển của cư dân luôn thuận tiện, dễ dàng.

Sống tại The Sapphire Residence đồng nghĩa với việc được trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống thượng lưu mỗi ngày ngay tại chính căn hộ của mình, thư giãn bên ban công kính thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của vùng vịnh Hạ Long; đắm mình vào những trang sách tại thư viện tòa nhà hay trong làn nước xanh mát tại bể bơi bốn mùa; luyện tập nâng cao sức khỏe tại phòng gym hiện đại; thỏa sức mua sắm tại các siêu thị, shop-office, trẻ em thì thoải mái chơi đùa trong thư viện hoặc khu vui chơi dành riêng, hệ thống ban quản lý tòa nhà và an ninh giám sát 24/7 đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ cư dân,…

Đặc biệt, The Sapphire Residence mang đến Sảnh hút xì gà và Quầy rượu sang trọng đúng chuẩn 5 sao thời thượng cho khách hàng, nơi chủ sở hữu căn hộ tự hào mời khách ghé thăm.

Sảnh hút xì gà và Quầy rượu sang trọng ngay tại The Sapphire Residence Hạ Long.

Tiện ích ngoại khu cao cấp

Tọa lạc trong quần thể khu dịch vụ hỗn hợp thuộc Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, The Sapphire Residence được thừa hưởng đầy đủ hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng những tiện ích ngoại khu sẵn có tại đây. Hàng ngày, bạn có thể tản bộ ở quảng trường Châu Âu hoa lệ, hay trên đường dạo ven biển tuyệt đẹp.

Thay cho những tất bật ngược xuôi mỗi chiều sẽ là những buổi thảnh thơi mua sắm tại khu Shophouse sầm uất, trải nghiệm cuộc sống thời thượng tại bến du thuyền sang trọng. Bên cạnh đó, cư dân còn được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec - bệnh viện quốc tế chuẩn 5 sao.

Khuôn viên xanh mát bên dưới tòa nhà với hồ cảnh và đài phun nước.

Ngoài ra, The Sapphire Residence còn mang đến những tiện ích ngoại khu cao cấp dành riêng cho chủ nhân sở hữu để mỗi ngày đều được thảnh thơi thư giãn bên vườn nhiệt đới, hồ cảnh, đồi tự nhiên với đường dạo bộ cùng sân chơi trẻ em, bể bơi, không gian tập yoga, chơi cờ, đọc sách bên ngoài,… hay những dịp cuối tuần không phải đi đâu xa, cả gia đình có bên nhau thưởng thức ly cà phê bên coffee house hay những buổi tiệc BBQ ngoài trời.

Tại The Sapphire Residence Hạ Long, chủ đầu tư DOJILAND đến từ Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cam kết mang đến một không gian sống lý tưởng cho cư dân, để mỗi ngày đều được nghỉ ngơi thư giãn trọn vẹn trong một môi trường sống chất lượng, cao cấp, cùng tạo nên một cộng đồng dân cư tiên phong và phát triển

Ngày 22/10/2017 vừa qua, tại khách sạn 5 sao dát vàng Grand Plaza Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm “Hạ Long – Xu hướng đầu tư tiềm năng trong tương lai gần” với sự tham gia của GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Buổi tọa đàm này đã chỉ ra cơ hội đầu tư tiềm năng đầy hấp dẫn của xu hướng đầu tư Homestay cao cấp tại Hạ Long, nhất là đầu tư vào dự án The Sapphire Residence.