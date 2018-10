Cần chi bao nhiêu tiền để đăng 1 post quảng cáo lên Facebook người nổi tiếng ở Việt Nam?

Số liệu của We Are Social cho biết tổng số người dùng trên Internet tại Việt Nam tính đến dầu năm 2018 là 64 triệu. The Next Web lại cho biết Việt Nam có 46 triệu tài khoản Facebook, xếp thứ 7 thế giới về số lượng. Một nghiên cứu khác cho biết, Việt Nam cũng là quốc gia tương tác với Youtube nhiều thứ 3 thế giới.

Số liệu Google cho thấy 97% người dùng Việt Nam tìm kiếm thông tin qua các thiết bị cầm tay. Những con số trên cho thấy tiềm năng lớn của thị trường tiếp thị thông qua những người ảnh hưởng. Influencer Marketing trở thành kênh quảng bá hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm so với truyền thống.

Hiện trên thị trường kết nối giữa người ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện những công ty như Hiip hay startup tham dự Shark Tank năm 2017 Viralworks. Hiip hiện đang có mạng lưới kết khoảng trên 2.000 người ảnh hưởng trong 26 ngành hàng, có từ 5.000 đến trên 1.000.000 fans như diễn viên Vân Trang, MC Diệp Chi, nhà văn Trang Hạ,..

Hiip hiện chia người ảnh hưởng thành 4 nhóm lớn.

Nhóm 1 gồm các ngôi sao giải trí có hàng triệu người hâm mộ như Trấn Thành, Khởi My, Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên.

Nhóm 2 gồm những người có chuyên môn và lượng fans từ 500 nghìn đến 1 triệu như nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Ý Yên, VirusS.

Nhóm 3 là những người có ảnh hưởng vừa phải từ vài chục đến 250 nghìn người theo dõi.

Nhóm 4 là những người có ảnh hưởng không lớn nhưng có kiến thức chuyên môn, uy tín nghề nghiệp, có góc nhìn độc đáo về nhiều vấn đề.

Lượng người hâm mô cũng là một trong những yếu tố quyết định đến giá của một nội dung đăng tải. Theo CEO của Metub- đối tác của Youtube tại Việt Nam, Hà Thị Tú Phương cho biết các ngôi sao giải trí có thể nhận được từ 25-40 triệu đồng cho một nội dung quảng bá, giới chuyên gia khoảng 10-25 triệu, người có độ ảnh hưởng vừa phải dưới 100 nghìn người khoảng 5-15 triệu đồng.

3 năm trước, SocialOne từng công bố giá của một post facebook của người nổi tiếng. Theo thời gian, mức giá này có thể biến động lên xuống tùy theo mức độ nổi tiếng, mối tương thích với thương hiệu mà các ngôi sao mang lại.

Chẳng hạn, 3 năm trước, giá 1 post của Chi Pu có khoảng 15 triệu đồng. Đến hiện tại, sau nhiều dự án âm nhạc mới cùng lượng like facebook hơn 8 triệu, mức giá post facebook của Chipu đã tăng lên 2-3 ngàn USD cho mỗi post.

Hay như MC Trấn Thành, giá đăng nội dung quảng cáo của Trấn Thành 3 năm trước theo SocialOne khoảng 30 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, với hơn 10 triệu like, giá post facebook của Trấn Thành có thể lên tới trăm triệu cho mỗi post.

Công thức thành công của những người ảnh hưởng này khi quảng bá cho nhãn hàng gồm 3 yếu tố sức hút cá nhân, nội dung chuẩn bị tốt và thông điệp được cá nhân hóa. Phần nội dung có thể được các nhãn hàng chuẩn bị sẵn cho KOL. Với những nhân vật muốn duy trì dấu ấn cá nhân và có khả năng viết lách, họ sẽ tự soạn thay vì nhận những nội dung viết sẵn.

Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch cũng tuân thủ nguyên tắc không nhận các nội dung viết sẵn. Theo anh Thạch chia sẻ một số kinh nghiệm khi chia sẻ nội dung trên Facebook, thường có từ 4-5 đoạn, nằm trong khuôn nội dung, đoạn trước dẫn đến đoạn sau. Thời gian vàng đưa lên mạng xã hội từ 9-10 giờ sáng, 7-8 giờ tối, trừ tối thứ 7 và ngày chủ nhật.

Một chuyên gia truyền thông, cũng là một người ảnh hưởng cho biết, KOL trước đây thường là nghệ sĩ nhưng vài năm gần đây đã dịch chuyển sang những KOL có trải nghiệm thực sự.