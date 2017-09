Căn hộ 4 mặt tiền Artemis tại Hà Nội chính thức bàn giao đến tay khách hàng

“Ngày hội” nhận nhà

Tháng 9/2017, không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa đến từng ô cửa kính, từng bậc cầu thang trong tổ hợp Trung tâm thương mại – văn phòng – căn hộ 5 sao Artemis khi khách hàng lần lượt nhận bàn giao căn hộ. Ngày 1/10/2017, Chủ đầu tư – Công ty cổ phần ACC Thăng Long cùng Ban quản lý Dự án sẽ tổ chức lễ bàn giao căn hộ với tiệc trà nhẹ nhàng & ấm cúng, cùng với cam kết của Chủ đầu tư Lễ bàn giao căn hộ cho các cư dân Artemis đảm bảo bề chất lượng và đúng cam kết tiến độ.

Là “đứa con đầu lòng” mang nhiều tâm huyết của chủ đầu tư – Công ty cổ phần ACC Thăng Long, ngay từ khi lên ý tưởng, Artemis đã được định vị vào phân khúc căn hộ cao cấp hạng sang. Do đó, những đơn vị được lựa chọn đảm nhiệm thiết kế, thi công đều là những tên tuổi lớn của ngành xây dựng trong nước và quốc tế. Đó là đơn vị thi công xây dựng Delta, quản lý dự án- tư vấn giám sát bởi Công ty TNHH Artelia (cộng hòa Pháp), thiết kế mặt đứng bởi Công ty TNHH PTW (Australia), tài trợ vốn, bảo lãnh tiến độ bởi Ngân hàng SeaBank.

Lễ bàn giao căn hộ cao cấp Artemis ngày 1/10/2017 là dấu mốc quan trọng của ACC Thăng Long trên con đường biến khu đất số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội thành tổ hợp bất động sản đẳng cấp bậc nhất giữa trung tâm Thủ đô. Trước đó, việc bàn giao theo hợp đồng được thực hiện từ trung tuần tháng 9/2017 cho những khách hàng có nhu cầu nhận nhà sớm.

Artemis là tổ hợp bất động sản sở hữu vị trí giữa trung tâm thành phố Hà Nội với 4 mặt tiền, 3 mặt thoáng lâu dài. Công trình cũng hưởng lợi từ các tiện ích ngoại khu như sân tập golf Cảnh Hồ cách 70 m, sân tập golf Mipec cách 200 m, tổ hợp sân bóng đá mini, sân tennis cách 90m. Trong bán kính khoảng 1 - 2km, cư dân dễ dàng di chuyển đến các trường đại học nổi tiếng như Xây dựng, Kinh tế quốc dân, Ngân hàng hoặc các bệnh viện hàng đầu là Bạch Mai, Tai mũi họng Trung ương, Đại học Y...

Artemis được thiết kế theo mô hình một tòa nhà phức hợp gồm 3 tầng hầm, 7 tầng thương mại, văn phòng và 18 tầng căn hộ hoàn thiện. Bên trong tòa nhà được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại đến từng phòng chức năng trong căn hộ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Hệ thống an ninh được chú trọng, giám sát ngay từ bên ngoài tòa nhà, sảnh căn hộ, các hành lang thông qua nhân viên an ninh và hệ thống camera giám sát 24/7...

Hệ thống máy phát điện công suất lớn đảm bảo cho toàn bộ tòa nhà hoạt động bình thường trong trường hợp điện lưới gặp sự cố. Các phương án vận hành, cấp, thoát nước, thông gió, thu gom rác... có thiết kế khoa học, đảm bảo vệ sinh, môi trường sống trong lành. Hệ thống nhà rác được bố trí vận hành hợp lý với thang máy vận chuyển ngay trong Phòng thu gom rác, đảm bảo vệ sinh, môi trường trong lành.

Tất cả trong một

Với khoảng cách chỉ 5 km, cư dân khu căn hộ cao cấp Artemis dễ dàng kết nối tới trung tâm Hồ Hoàn Kiếm với nhịp sống đô thị không ngừng nghỉ. Tại khối đế thương mại của Dự án, theo thống kê của Ban quản lý Dự án, khối đế của Artemis đã thu hút hàng loạt khách thuê lớn BigC, Trần Anh, CGV, sự hiện diện của các thương hiệu nổi tiếng như: Thai Express, Lotteria, Wrap&Roll, Dairy Queen, King BBQ, Sushi Kei, Dolpan Sam, Swensen’s… mang đến những trải nghiệm khác biệt khi tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay trải nghiệm mua sắm và đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho cư dân.

Cư dân Artemis là những khách hàng trung lưu thành đạt với yêu cầu cao về không gian sống thoáng đãng, tiện nghi ngay giữa trung tâm thành phố. Các căn hộ được thiết kế theo xu hướng không gian sống xanh như nhiều dự án hạng A đẳng cấp nhưng vẫn chan hoà cùng với thiên nhiên, tạo cảm giác tươi mát tràn đầy năng lượng, giúp khách hàng nhanh chóng lấy lại cảm hứng mới sau những giờ lao động căng thẳng.

Artemis còn ghi điểm trong mắt những khách hàng khó tính nhất với nội thất sang trọng từ các thương hiệu lớn uy tín trên thế giới về lĩnh vực nội thất như Toshiba, Hitachi, ToTo, Daikin… được thi công tỉ mỉ và trau chuốt.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, vấn đề hạ tầng giao thông luôn được người dân tính đến khi lựa chọn nơi ở cho mỗi cá nhân và gia đình. Điều này lý giải vì sao, Tổ hợp trung tâm thương mại – văn phòng – căn hộ cao cấp Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trở thành mối quan tâm đặc biệt của khách hàng và giới đầu tư bất động sản trong năm 2017.

Với đường Trường Chinh mở rộng sẽ được thông toàn tuyến trong tương lai gần, cư dân tại Artemis sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất với tuyến phố sầm uất, giao thương thông thoáng, hạ tầng đồng bộ cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của Thủ đô.