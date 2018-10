Căn hộ chung cư khu Nam Sài Gòn đang dẫn đầu thị trường

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2018 của Hội môi giới Việt Nam, tại TPHCM loại hình căn hộ vẫn chiếm tỷ trọng tuyệt đối với 94,2% tổng sản phẩm nhà ở các loại tại các dự án phát triển mới kể từ đầu 2018. Số lượng chào bán trong quý III sụt giảm 38% so với quý II, và chỉ bằng 64% so với cùng kỳ 2017 (14.175 căn). Tuy nhiên nếu tính lũy kế từ đầu năm 2018, nguồn cung vẫn tăng mạnh 159% so với cùng kỳ 2017.

Xét về khu vực, khu Nam Sài Gòn đứng đầu với 48,7% căn hộ mở bán, khu vực khu Đông giảm mạnh. Quận 2 chỉ chiếm 16,5% trong khi quận Thủ Đức chiếm 17,9% căn hộ mở bán. Nguyên nhân do các định hướng quy hoạch mới của TP.HCM trong việc phát triển khu đô thị thông minh, các quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng mới.

Các dự án điển hình ở khu Nam (quận 7, 8, Nhà Bè, Cần Giờ) được mở bán trong quý vừa qua có thể kể đến hàng loạt dự án tại quận 7 như 30 căn hộ tại Evergreen của Công ty TNHH XDSXTM Tài Nguyên, 652 căn chung cư South Gate Tower do Công ty CPTM&ĐT Hồng Hà làm chủ đầu tư, 164 căn hộ thuộc dự án Urban Hill, dự án Hưng Phúc Happy Residence và Urban Hill của Phú Mỹ Hưng…

Tại các quận huyện khác khu Nam có thể kể đến chung cư Conic Riverside (quận 8) của C.ty CP XDĐT&PT Lĩnh Phong – Conic, dự án Lavila De Rio (Lavila 3) của C.ty CP Kiến Á tại huyện Nhà Bè….

Đáng chú ý hầu hết các dự án đang mở bán tại khu Nam đều đang trong quá trình xây dựng, chỉ lác đác một số dự án đã hoàn thiện và đang trong quá trình bàn giao. Trong số các dự án đã hoàn thiện rồi có thể kể đến như khu phức hợp căn hộ Dragon Hill Residence and Suites 1 và 2 toạ lạc trên mặt tiền trục đường Bắc Nam - Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè do Công ty Phú Long làm chủ đầu tư. Các căn hộ Dragon Hill 1 và 2 có diện tích từ 51m2 – 122m2.

Được biết, hiện nay Hiện tại Dragon Hill Residence and Suites 1, 2 đã hoàn thiện và cư dân đã về ở. Hiện dự án có đầy đủ tiện ích như hồ bơi, sân tennis, khu BBQ, phòng tập gym, đài phun nước, siêu thị, nhà hàng, café, khu sinh hoạt thiếu nhi,…CBRE Việt Nam là đơn vị quản lý và vận hành toà nhà.

Theo ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội môi giới BĐS Việt Nam, sự bứt phá trong nguồn cung chung cư hiện nay tại khu Nam Sài Gòn là do hạ tầng khu vực này đang "thay da đổi thịt" hàng ngày. Bằng chứng là hàng loạt các tên tuổi lớn trong giới địa ốc đã tung ra những dự án lớn để thu hút khách hàng.

Quan sát thực tế cho thấy, ngay từ đầu năm 2018, thành phố HCM đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam với trung tâm thành phố như dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 2 với quận 7 dài gần 2,2km, tổng mức đầu tư của dự án là 5.254 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Khu công nghiệp Hiệp Phước có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt các công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, kết nối khu Nam với trung tâm thành phốđang chuẩn bị được xây dựng như: dự án tuyến metro số 4 kết nối Quận 7, Nhà Bè với các quận trung tâm với số vốn 97.000 tỷ đồng; cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng; các dự án cầu Rạch Đỉa, cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương...

Không dừng ở đó, khu Nam Sài Gòn còn có các dự án xây dựng cầu Nguyễn Khoái nối dài từ Quận 4 qua Quận 7, cầu Phước Khánh nối khu Nam Sài Gòn với Nhơn Trạch (Đồng Nai). Nổi bật là dự án quy hoạch trục đường Phú Thuận, nối từ khu vực Mũi Đèn Đỏ thẳng vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đường Phú Thuận sẽ là trục đường huyết mạch quan trọng, tạo động lực phát triển khu vực này trong thời gian tới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các dự án giao thông tại khu Nam hoàn thành sẽ tạo thuận lợi về giao thông cho các tuyến đường trung tâm thành phố đi quận 7, huyện Nhà Bè và các địa bàn lân cận. Tương lai, các dự án này kéo dài chạy dọc đường Nguyễn Hữu Thọ đến khu cảng Hiệp Phước nối vào cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ mang lại hiệu quả phát triển kinh tế vùng rất cao, thúc đẩy phát triển cho toàn thị trường bất động sản.