Căn hộ nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ vịnh kỳ quan

Nếu Phú Quốc đại diện cho khu vực miền Nam, Đà Nẵng, Nha Trang đại diện miền Trung thì Hạ Long là thị trường nghỉ dưỡng đi đầu ở phía Bắc. Điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư khi lựa chọn Hạ Long là chưa có nhiều cạnh tranh về nguồn cung đại điểm lưu trú như phía Nam, giá bất động sản tại đây cũng "dễ chịu" hơn so với mặt bằng chung. Trong bối cảnh thị trường nghỉ dưỡng đang chuyển mình, Hạ Long cũng bắt đầu xuất hiện những dự án mới, độc đáo, mang đậm bản sắc địa phương để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các nhà đầu tư.



Căn hộ nghỉ dưỡng bên vịnh Thiên đường

Đầu 2019, căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sapphire Ha Long vinh dự được xướng tên nằm trong TOP 10 thương hiệu bất động sản uy tín khu vực Châu Á Thái Bình Dương do Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng kết hợp Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương bình chọn và lọt TOP 10 dự án nghỉ dưỡng dẫn đầu xu thế do Báo đầu tư bình chọn. Mang trọn hơi thở của Vịnh Hạ Long, từ vị trí, tầm view, cảnh quan đến cảm hứng thiết kế, khu căn hộ này được ví như một tác phẩm nghệ thuật trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam.

Có thể nói thiết kế của Best Western Premier Sapphire Ha Long đã khai thác tốt lợi thế về vị trí, tầm view, mang lại vô vàn xúc cảm cho du khách và nhà đầu tư. Với lối thiết kế theo phong cách hiện đại, các kiến trúc sư đã tạo nên một viên kim cương lấp lánh bên vịnh biển, được kết hợp hài hòa và nhất quán giữa những gam màu sáng và vật liệu kính sang trọng. Vào ban ngày, các ô cửa sổ sẽ phản chiếu màu nước Blue Sapphire đặc trưng của biển. Khi màn đêm buông xuống, cùng với vòng quay mặt trời, cầu Bãi Cháy, quảng trường Bến Đoan và khu biệt thự Vinhomes Dragon Bay, dự án sẽ đánh dấu tâm điểm của khu vực sầm uất, lộng lẫy nhất Hạ Long.

Dự án được thiết kế theo ý tưởng "The sound of the ocean" - Thanh âm của đại dương.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng khéo léo tạo ra các điểm nhấn tinh tế, độc đáo trong thiết kế. Phần lớn đồ nội thất và đồ trang trí trong các căn hộ được sử dụng theo sắc màu của biển, mang lại nét đẹp thanh nhã, nhẹ nhàng trong không gian thư giãn, thoáng đãng với những ô cửa view vịnh biển hoặc view thành phố.



Tối ưu trải nghiệm nghỉ dưỡng nhưng đồng thời tối đa khả năng sinh lời, Best Western Premier Sapphire Ha Long được thiết kế dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của du khách. Dự án bao gồm các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ: căn hộ Studio (một phòng ngủ, một WC, rộng 35 - 40m2); căn hộ Junior Suite (2 phòng ngủ nhỏ, một WC, rộng 50 - 55m2); căn hộ Suite (2 phòng ngủ lớn, 2 WC, rộng 65 - 70m2). Chi tiết này vừa đảm bảo giá thuê vừa phải cho một căn hộ cao cấp, vừa tạo điều kiện sở hữu cho các khách hàng nhờ suất đầu tư hợp lý chỉ từ 450 triệu/căn.

Dấu ấn cho hành trình mới của Hạ Long

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình nhanh chóng, các chuyên gia nhận định, nếu có thể tận dụng thế mạnh của thị trường, tạo ra những sản phẩm phù hợp và liên kết với các đơn vị quản lý vận hành uy tín, Hạ Long sẽ là mỏ vàng lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Theo thống kê, phần lớn các dự án nghỉ dưỡng 5 sao được mở bán tại Hạ Long thời gian qua (từ cuối 2018 đến giữa năm 2019) chủ yếu nằm bên khu vực Bãi Cháy. Best Western Premier Sapphire Ha Long là khu căn hộ hiếm hoi đại diện cho Hòn Gai và cũng được kỳ vọng là đại diện cho một Hạ Long mới, hiện đại, sầm uất.

Các căn hộ tại dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long có suất đầu tư ban đầu chỉ từ 450 triệu đồng/căn.

Song song với đó, những công trình hạ tầng đang và sắp được xây dựng tại khu vực đường bao biển cũng manh nha góp phần khẳng định vị thế của Best Western Premier Sapphire Ha Long. Theo các nguồn tin chính thống, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải, nâng từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Tuyến đường mở rộng sẽ bắt đầu từ Cung quy hoạch, hội chợ triển lãm tỉnh kéo dài đến đầu đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả (phường Hồng Hà, TP Hạ Long).



Tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2020, gần trùng khớp với giai đoạn hoàn thiện và bàn giao dự án. Ngoài 6 làn đường dành cho xe, tuyến đường Trần Quốc Nghiễn sẽ là tuyến đường đầu tiên có đường dành riêng cho người dân đi bộ, đi xe đạp thể thao được lát bằng gỗ. Ở cuối tuyến đường Trần Quốc Nghiễn sẽ xây dựng bãi tắm công cộng Hòn Gai dài 900m, rộng từ 70 đến 90m để phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch. Như vậy, cùng với hệ thống hạ tầng địa phương, Best Western Premier Sapphire Ha Long sẽ tạo ra một hệ sinh thái du lịch mới cho Hòn Gai nói riêng và Hạ Long nói chung vào năm 2020.

Dù xét theo góc nhìn đầu tư hay nghỉ dưỡng, giá trị cảm xúc hay lý tính, Best Western Premier Sapphire Ha Long cũng xứng đáng lọt vào danh sách những dự án nổi bật đã chuyển mình cùng Hạ Long. Thống kê con số bán hàng khổng lồ của dự án thời gian qua cũng là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

Hiện dự án đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc đến năm 2021 và chia sẻ lợi nhuận 90/10, mức cam kết lợi cao nhất trên thị trường.

Để biết thêm thông tin về dự án liên hệ: Hotline: 1800 6918 Website: www.bestwesternpremiersapphirehalong.vn Địa chỉ dự án: Số 1, Đường Bến Đoan, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh BĐS Weland Đại lý phân phối chính thức: Sàn BĐS MG Land, Tây Đô Land, Four Home, Real Homes Invest, Nhật Minh Land, An Cư.