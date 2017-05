Căn hộ nhỏ xinh hiện đại của những cặp vợ chồng trẻ

Việt Nam hiện đang sở hữu tài nguyên dân số “vàng” với độ tuổi từ 25-45 chiếm tỉ lệ hơn 32%. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nhóm dân số trẻ tri thức này đang trở thành nguồn khách có nhu cầu ở thực cao nhất của các dự án bất động sản. Tuy nhiên, với hạn chế là mức tích lũy ban đầu còn thấp nên để chọn mua được căn nhà xanh, hiện đại, đầy đủ tiện ích mà phù hợp với túi tiền không hề đơn giản.

Nắm bắt được tâm lý chung của những cặp vợ chồng trẻ, Anland Complex (Anland) ra đời đáp ứng trực tiếp nhu cầu của nhóm khách hàng này. Có diện tích vừa phải và đa dạng từ 54 – 91m2, căn hộ Anland chiếm được cảm tình rất lớn của các cặp vợ chồng trẻ, không chỉ bởi mức giá hợp lý mà còn bởi thiết kế thông minh tận dụng khéo léo từng khoảng không gian.

Căn hộ có diện tích khiêm tốn nhất 54m2 tại Anland, không chỉ có đầy đủ các không gian chức năng mà còn vô cùng thoáng mát và hiện đại. Căn hộ có phòng khách rộng liền kề với gian bếp ấm cúng, cùng hai phòng ngủ: một phòng ngủ lớn cho bố mẹ và một phòng ngủ nhỏ hơn cho con trẻ.

Đặc biệt, tại Anland, triết lý “sống xanh” được áp dụng một cách tinh tế trong thiết kế Xanh 3 lớp: Xanh khu vườn của mẹ nơi loggia phong phú rau củ sạch bốn mùa, Xanh Vườn tuổi thơ 2000m2 đa dạng hạng mục vui chơi ngay tại khuôn viên Anland, Xanh quần thể hồ công viên ngợp mát bóng cây của toàn Khu đô thị. Bởi vậy, bố mẹ và các con luôn có những không gian vận động và hít thở không khí trong lành.

Bên cạnh đó, thiết kế, vật liệu xây dựng cùng phương thức thi công của Anland đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của chứng chỉ công trình tiết kiệm tài nguyên EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới WorldBank cấp. Theo đó, các cặp vợ chồng trẻ được hưởng lợi trực tiếp khi tiết kiệm được từ 20 – 27% hóa đơn điện nước hàng tháng.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế khoa học tạo cảm giác rộng rãi.

Điểm nổi bật của Anland được rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đánh giá cao và quyết định “xuống tiền” đặt mua là điều kiện bàn giao vượt trội bởi thiết bị nội thất cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu như cửa Porta, hệ thống sen vòi Paffoni, hệ thống bếp từ, hút mùi Teka… hay những nội thất gắn tường có thương hiệu uy tín trên thị trường như: sàn gỗ chịu nước Inova, khóa vân tay điện tử Lockhome, thiết bị vệ sinh Toto, đèn ốp trần Phillip, bình nóng lạnh Ferroli… tạo nên một không gian sống tiện nghi, hiện đại cho mỗi gia đình. Ngoài ra, căn hộ khi bàn giao được lắp sẵn tủ bếp hiện đại, các gia đình trẻ chỉ cần dọn về ở mà không cần mất thêm chi phí sắm sửa.

Một căn hộ nhỏ xinh nhưng vẫn đủ 2 phòng ngủ cho bố mẹ và con trẻ.

Có lợi thế vượt trội về vị trí so với các căn hộ cùng phân khúc, Anland tọa lạc tại cửa ngõ Dương Nội – Khu đô thị được định hướng cân bằng năng lượng Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, Anland sẽ được hưởng toàn bộ tiện ích đồng bộ, thỏa mãn tối đa nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình. Công viên Thiên Văn học đầu tiên tại Đông Nam Á, hồ Bách Hợp Thủy giúp điều hòa không khí, vườn Tuổi thơ 2.000m2, bệnh viện quốc tế Nam Cường, hệ thống trường liên cấp quốc tế, khu phố thương mại An Phú Shop-villa, khu chức năng cho người cao tuổi… là những tiện ích tuyệt vời chủ đầu tư dành cho các gia đình, đặc biệt cho con trẻ. Cũng bởi nằm trong Khu đô thị, căn hộ cao cấp Anland đảm bảo giá trị thương mại sinh lời cho gia chủ trong tương lai khi mà hiện nay quỹ đất tại Thủ đô ngày càng thu hẹp.

Với những ưu điểm vượt trội trên, căn hộ cao cấp Anland xanh, hiện đại, đa dạng tiện tích, giá chỉ từ 1,4 tỷ/căn thực sự đã chinh phục những gia đình trẻ, trí thức, yêu thích cuộc sống chất lượng và bình yên. Không chỉ vậy, Anland chính là sự lựa chọn hợp lý cho những khách hàng mua để đầu tư hoặc cho thuê văn phòng, nhà ở…

Mua Anland nhận SH, chiết khấu đến 10,54% Khách hàng sử dụng vốn tự có thanh toán 95% giá trị căn hộ nhận chiết khấu lên đến 10,54%. Khách hàng sử dụng gói vay ngân hàng, với tích lũy ban đầu chỉ 280 triệu tương đương 20% giá trị căn hộ, ngân hàng hỗ trợ giải ngân 75%, khách hàng vừa hưởng lãi suất 0% đến lúc bàn giao nhà, vừa nhận chiết khấu 4,25%. Thông tin liên hệ: Website: http://anland.com.vn/; http://namcuong.com.vn/ Đơn vị phân phối chính thức: Sàn An Cư: 0965.85.56.85 Sàn MaxLand: 0939.66.01.01.

A.D

Theo Trí thức trẻ