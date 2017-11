Cảng Đình Vũ (DVP) chốt danh sách cổ đông tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền

Ngày 22/11 tới đây CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 15/12/2017.

Như vậy Cảng Đình Vũ sẽ chi khoảng 80 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Cảng Đình Vũ vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu riêng quý 3 giảm 16% so với cùng kỳ, đạt trên 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản thu hơn 26 tỷ đồng từ hoạt động tài chính chủ yếu là từ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia, tăng mạnh so với hơn 1 tỷ đồng thu về quý 3 năm ngoái. Do vậy lợi nhuận sau thuế đạt 76 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Tổng LNTT 9 tháng đầu năm 2017 đạt 246,6 tỷ đồng, hoàn thành gần 80% so chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. LNST thu về 224,4 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

HĐQT Cảng Đình Vũ cũng đã đặt mục tiêu quý 4/2017 lãi không dưới 65 tỷ đồng.