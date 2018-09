Cảnh hoang tàn khó tin ở trường nghề trăm tỷ sau 8 năm xây dựng

Video toàn cảnh ngôi trường nghề trăm tỷ ở Nghệ An bị bỏ hoang

Dự án Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 (đơn vị công lập thuộc Sở LĐTBXH Nghệ An) nằm trên địa bàn xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) được phê duyệt xây dựng từ năm 2010, với tổng vốn 3 giai đoạn hơn 100 tỷ đồng.

Dự án rộng ha bao gồm: 2 nhà học 4 tầng, 3 nhà xưởng thực hành, 3 khu ký túc xá với 1.200 chỗ ở, nhà làm việc, cùng hệ thống nhà ươm giống thủy sản, thư viện, phòng truyền thống... đáp ứng cho hơn 2.000 học sinh.

Dự án này do Bộ LĐTB&XH đầu tư với mục tiêu thu hút, đào tạo lao động có tay nghề phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 8 năm xây dựng, nhiều dãy nhà tầng khang trang rộng lớn cùng các công trình khác của dự án đã hoàn thành.

Tuy nhiên, cũng ngần ấy thời gian, những toà nhà cao tầng này đang bỏ hoang và dần "chết yểu".

Ghi nhận của phóng viên, bao trùm cả dự án lớn này là cảnh hoang tàn khó tin.

Hiện tại, 5 dãy nhà gồm 3 dãy nhà học, 1 khu ký túc xá, 1 nhà làm việc, và nhiều xưởng thực hành đã được xây dựng. Khuôn viên phía trong ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ dại mọc um tùm.

Một số xưởng thực hành được tận dụng để chứa nông sản tạm. Phía ngoài cổng chính được đóng tạm nên thỉnh thoảng người dân vẫn cho trâu bò vào.

Ông Đậu Xuân Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An cho biết, lý do của việc dự án bị dừng lại nhiều năm nay do nguồn vốn không có nên không thể hoàn thiện ngôi trường.

"Hiện nguồn vốn không có để thực hiện tiếp, nhiều năm nay không có vốn rót về, nên ngôi trường chưa thể hoàn thiện để đi vào sử dụng. Khi nào có tiền tiếp thì sẽ tiếp tục xây dựng để hoàn thiện", Phó GĐ Sở LĐTBXH Nghệ An nói và cho biết, hiện công trình này vẫn còn nợ tiền phía bên đơn vị thi công.

Do các dãy nhà bị bỏ hoang nên một số công trình nơi đây đã xuống cấp, hoen gỉ và xuất hiện nứt nẻ ở các nhà cao tầng.

Một số phòng đã được sắm bàn ghế, nhưng chưa một lần sử dụng.

Vết nứt lớn xuất hiện trên tường ở dãy nhà cao tầng.

Công trình vệ sinh bụi bám dày.

Gạch lát nên cũng bị vỡ bung hàng loạt.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, phía xã vẫn ý kiến lên mong sớm tiếp tục xây dựng để hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngôi trường. "Ngôi trường chưa hoàn thiện, chưa làm nhiều năm nay nên một số công trình đã bị hư hỏng", ông Dũng nói.

Nhìn cả loạt dãy nhà cao tầng đang "chết yểu" không ai sử dụng, người dân nơi đây không khỏi tiếc nuối khi cả trăm tỷ đồng đang từng ngày phải chịu cảnh "hứng nắng phơi sương".