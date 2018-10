Cảnh hư hỏng, nhếch nhác khó tin ở Khu di tích Truông Bồn hơn 300 tỷ

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2010, do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 175,4 tỷ đồng.

Tháng 10/2012, dự án được khởi công xây dựng trên diện tích rộng gần 22ha. 1 năm sau, tỉnh Nghệ An điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 366 tỷ đồng. Số tiền đầu tư được lấy từ 3 nguồn: vốn ngân sách, vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn khác.

Khu di tích có 3 khu vực chính gồm: khu vực Tượng đài Chiến thắng, khu vực trung tâm và khu vực bảo tồn, tôn tạo nhà dân xóm 9 - nơi các cựu TNXP trú quân nhằm tái hiện lại sinh hoạt, đời sống những năm kháng chiến.

Đến tháng 8/2015, dự án này khánh thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, dự án đã xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi quang cảnh nhếch nhác.

Ghi nhận của PV, trước nhà trưng bày truyền thống Truông Bồn và quảng trường tượng đài Chiến thắng xuất hiện tình trạng gạch nền hư hỏng, nhiều bức tường nứt nẻ lớn.

Những vết nứt lớn chạy dài trên một số bức tường.

Tại khu vực hồ điều hoà, mặt nền đường xuất hiện sụt lún nghiêm trọng, nhiều nơi mất cả đá lát nền.

Nhiều đoạn mương ở khu vực hồ điều hoà bị mất nắp, có đoạn bị đất bồi lắp tắc cả hệ thống mương.

Trâu bò được người dân vô tư buộc, chăn thả ngay trong khuôn viên cỏ cây của Khu di tích.

Trâu bò vô tư đi lại trong khu di tích và phóng uế khắp nơi.

Gia cầm, nước thải từ ngoài phía nhà dân chảy tràn qua và đổ thẳng xuống hồ điều hoà trong Khu Di tích tạo nên mùi hôi thối khó chịu.

Vỉa hè một số điểm như trước nhà hàng lưu niệm, nhà truyền thống đã bị đội lên, hư hỏng nghiêm trọng.

Thậm chí nhiều đoạn dài gạch lát nền bị mất, vỡ nát, nhếch nhác.

Nhiều đoạn mương thoát nước quanh dự án bị sập xuống không còn tác dụng để thoát nước.

Mương hỏng nên đường phải làm thay nhiệm vụ khiến nước chảy lênh láng khắp nơi khu di tích.

Bàn ghế đá hư hỏng chất thành đống trong khu di tích.

Cỏ dại mọc um tùm, chắn cả lối đi lên tượng đài trong khu di tích.

Phía sau nhà trưng bày truyền thống còn một đoạn tiếp giáp với nhà dân chưa được làm xong, tuyến đường đầy bùn đất tạo nên khung cảnh nhếch nhác, hoang tàn.

Được biết, Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn được thành lập năm 2014 trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An để đón tiếp khách, trùng tu Khu di tích. Tuy nhiên, trước những hư hỏng trên của công trình, Ban quản lý vẫn chưa tiến hành sửa chữa mà để hư hỏng thêm kéo dài.