Cảnh sát khuyến cáo CĐV không mang gì vào sân cổ vũ chung kết AFF Cup?

19h30 ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Sức nóng của trận đấu khiến những cặp vé được dân phe hét giá gấp hàng chục lần so với giá niêm yết. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cổ động viên, Công an TP Hà Nội đã lên nhiều phương án bảo vệ.

Cụ thể, Công an TP Hà Nội sẽ huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ tham gia soát vé, kiểm tra an ninh, bảo vệ an ninh trước trong và sau trận đấu tại Mỹ Đình, các khu trung tâm có màn chiếu lớn, các tụ điểm kinh doanh ăn uống, các tuyến đường Hà Nội…

Một nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, tính chất trận đấu mang tầm quốc gia do đó an ninh sẽ được thắt chặt nhiều lớp.

Phía ngoài, cảnh sát sẽ sử dụng máy soi chiếu và các thiết bị chuyên dụng để phân loại vật dụng mà CĐV được phép mang theo hoặc không được phép mang theo. Qua cửa an ninh, cảnh sát sẽ tiếp tục soát vé, kiểm tra vật dụng thiết bị CĐV được mang theo lần 2 trước khi vào sân. Ngoài ra, trên các khán đài cũng được bố trí nhiều tổ công tác mặc cảnh phục và hóa trang sẵn sàng kiểm tra an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, chống hành vi gây rối, đốt pháo...

Cảnh sát khuyến cáo, CĐV không được mang theo vũ khí, vật dụng có thể gây thương tích, vật liệu dễ cháy nổ, pháo sáng, hung khí nguy hiểm, công vụ hỗ trợ … vào trong sân.

Còn TTK VFF - ông Lê Hoài Anh cho biết, sẽ có khoảng 1.600 nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo an toàn, an ninh cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Lực lượng này được chia ra làm các nhiệm vụ khác nhau: đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông…Tất cả CĐV khi vào sân sẽ phải trải qua nhiều lần cửa bảo vệ, rà soát nghiêm ngặt.

VFF đồng thời khuyến cáo, người hâm mộ nên đến sân vận động trước giờ thi đấu từ 2-3 tiếng để tránh tắc đường, ổn định chỗ ngồi.