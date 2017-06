Cảnh sát Pháp bị tấn công khủng bố ngay cửa nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ tấn công đã khiến khiến viên cảnh sát Pháp bị thương nhẹ ở cổ. Cảnh sát Pháp đã lập tức bắn bị thương kẻ tấn công và khống chế tên này. Tàn bộ khu vực nhà thờ Đức Bà Paris bị phong toả trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Reuters

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ việc diễn ra, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb tuyên bố kẻ khủng bố mang trong mình giấy tờ của một “sinh viên Algeria” và đã hét lên “đây là vì Syria” khi tấn công cảnh sát.

Ngoài búa, cảnh sát còn tìm thấy trên mình kẻ tấn công nhiều con dao làm bếp. Một nguồn tin khác từ cuộc điều tra cho biết, kẻ tấn công tự nhận mình là tín đồ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vụ tấn công này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thấy, bất chấp các nỗ lực an ninh, khủng bố vẫn tiếp tục là một nguy cơ nghiêm trọng đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung.

Vụ tấn công này nhằm thẳng vào lực lượng cảnh sát và lại diễn ra ngay trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những biểu tượng du lịch lớn nhất nước Pháp, là nơi thu hút đến 13 triệu du khách mỗi năm và chỉ nằm cách Sở cảnh sát Paris chỉ vài bước chân.

Tất cả những chi tiết này cho thấy, cũng giống như vụ khủng bố tại thủ đô London- Anh, thứ Bảy tuần trước, những kẻ khủng bố có ý đồ rất rõ ràng khi tổ chức tấn công vào các khu vực mang tính biểu tượng cao, thu hút đông du khách để qua đó tạo nên tiếng vang lớn về truyền thông.

Đây là thách thức lớn đối với các nước châu Âu bởi các phân tích về chiến lược khủng bố của IS cho thấy, từ sau loạt khủng bố quy mô lớn đẫm máu ở Paris cuối năm 2015, để lẩn tránh sự theo dõi gắt gao của các cơ quan an ninh châu Âu, IS đã chuyển sang kêu gọi các tín đồ của mình thực hiện khủng bố bằng mọi cách có thể và ở mọi nơi có thể, kể cả bằng các phương tiện thô sơ.

Thời điểm đặc biệt nhạy cảm là trước và trong các đợt bầu cử lớn tại các quốc gia bởi đó là thời điểm không chỉ có thể gây tiếng vang về truyền thông, mà còn có thể tạo nên các tác động tiêu cực đến kết quả bầu cử và tạo nên không khí căng thẳng chia rẽ các lực lượng xã hội.

Đối với nước Pháp, phương thức tấn công khủng bố dạng này đã từng diễn ra trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay, khi một cảnh sát Pháp bị sát hại ngay tại đại lộ Champs-Elysees 3 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 hồi cuối tháng 4. Và cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát Pháp tại nhà thờ Đức Bà Paris hôm qua cũng diễn ra chỉ 4 ngày trước khi cử tri Pháp bước vào cuộc bầu cử lập pháp vô cùng quan trọng cuối tuần này.

Đảm bảo an ninh, vì thế, sẽ tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính quyền của tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nếu xử lý không tốt thách thức này, đảng “Nền cộng hoà tiến bước” của ông Macron có thể sẽ phải nhận những tác động tiêu cực trong cuộc bầu cử tới.

Trong thời gian qua, các đảng phái đối thủ là đảng cánh hữu “Những người Cộng hoà” và đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” luôn công kích mạnh mẽ chính quyền của ông Macron là chưa có các quan điểm đủ cứng rắn và các chính sách rõ ràng trong vấn đề an ninh, đặc biệt trong việc kiểm soát các đối tượng có nguy cơ khủng bố./.

Theo Quang Dũng

VOV