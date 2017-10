Cao su Đồng Phú (DPR): 9 tháng lãi 222 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ, vượt 16% kế hoạch cả năm

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) đã công bố BCTC quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017 với con số doanh thu và lợi nhuận hết sức khả quan so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 260 tỷ đồng tăng 65,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng giá vốn hàng bán giảm từ mức gần 80% xuống còn 73% nên lãi gộp đạt hơn 71 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ DPR lãi ròng 58,4 tỷ đồng tăng 112% so với quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 577 tỷ đồng tăng 55,7% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 188 tỷ đồng tăng 119% so với 9 tháng đầu năm 2016 tương đương EPS đạt 4.689 đồng.

Năm 2017, dựa theo giá bán bình quân đạt 36 triệu đồng/tấn, Đồng Phú đặt kế hoạch mục tiêu đạt 722 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế ước đạt 191 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so năm 2016. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 mặc dù mới hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu nhưng DPR đã hoàn thành vượt 16% kế hoạch LNTT cả năm 2017.