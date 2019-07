Cao su Tân Biên (RTB) hoàn thành 76% chỉ tiêu LNST với hơn trăm tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

CTCP Cao su Tân Biên (UpCom: RTB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu gần 75 tỷ đồng, tăng gần 43% so cùng kỳ. Theo thuyết minh, doanh thu trong kỳ này đến từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Giá vốn hàng bán tăng 17%, lợi nhuận gộp trong quý đạt gần 14 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 145 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình công ty, chênh lệch do loại trừ các khoản giao dịch nội bộ ảnh hưởng đến doanh thu và giá vốn.

Về chi phí, trong kỳ chi phí lãi vay giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ, đạt 7,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng nhẹ nhưng chi phí QLDN giảm mạnh 41% so với quý 2/2018, đạt 10,6 tỷ đồng.

Trong kỳ Công ty có phát sinh thu nhập từ thanh lý cây cao su hơn 137 tỷ đồng, giảm gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các chi phí và thuế, RTB báo lãi ròng trong kỳ gần 101 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 2/2018.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, RTB mang về doanh thu gần 178 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ, lãi ròng gần 104 tỷ đồng, giảm 28% so cùng kỳ. So với kế hoạch 507 tỷ doanh thu và 136 tỷ LNST, đến nay RTB lần lượt thực hiện được 35% và 76% chỉ tiêu cả năm 2019.

Trên thị trường, cổ phiếu RTB hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 9.000 đồng/cổ phiếu, giảm mạnh 32% trong vòng chưa đầy 5 tháng (mức giá đầu tháng 3 vừa qua là 13.300 đồng/cổ phiếu).