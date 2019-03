Cao su Tây Ninh (TRC) đặt mục tiêu LNTT 106 tỷ đồng trong năm 2019

CTCP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán TRC) vừa có năm 2018 kinh doanh giảm sút với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 353 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017 còn lợi nhuận trước thuế đạt 144,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.



Trong số đó, đáng chú ý, doanh thu thuần từ bán mủ cao su thành phẩm đạt 252 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2017, và giá vốn bỏ ra cho mặt hàng này đến hơn 275 tỷ đồng, nên Cao su Tây Ninh ghi nhận lỗ gộp khoảng 23 tỷ đồng từ hoạt động bán mủ cao su thành phẩm. Trong khi đó, theo báo cáo, sản lượng khai thác cao su năm 2018 đạt 9.450 tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tiêu thụ đạt 10.285 tấn, tăng 9% so với năm trước đó.

Nguyên nhân phần lãi lớn năm 2018 nằm ở việc công ty ghi nhận hơn trăm tỷ đồng từ thanh lý cây cao su, đóng góp khoảng 104 tỷ đồng vào lợi nhuận khác trong năm vừa qua.

Với kết quả đạt được, Cao su Tây Ninh dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông.

Năm 2019 Cao su Tây Ninh đặt mục tiêu đạt 389,76 tỷ đồng doanh thu, và 106 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 26,8% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Về sản lượng chế biến, dự kiến đạt 8.200 tấn mủ khai thác, 1.000 tấn mủ thu mua và 1.000 tấn mủ chế biến gia công. Giá thành bình quân khoảng 30,250 triệu đồng/tấn.

Về sản lượng tiêu thụ, ước đạt 6.607 tấn nội tiêu và 2.873 tấn xuất khẩu. Giá thành bán bình quân ước khoảng 32,96 triệu đồng/tấn.