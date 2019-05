Cáo trạng nhận định thế nào về hành vi dâm ô của ông Nguyễn Hữu Linh?

Chiều 23-5, lãnh đạo TAND quận 4 - TP HCM cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Tuy nhiên, TAND quận 4 cho biết chỉ mới tiếp nhận hồ sơ vụ án, đang nghiên cứu cáo trạng của VKSND và chưa phân công thẩm phán xét xử vụ án này.

Cáo trạng của VKSND quận 4 nhận định hành vi của bị can Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, việc bị can có hành vi ôm hôn cháu bé 8 tuổi đã xâm hại đến lợi ích, nhân phẩm, danh dự của bị hại; làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận 4.

Chung cư Galaxy 9, nơi xảy ra vụ việc

Ngoài ra, theo cáo trạng, bản thân bị can Linh là người từng đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành tư pháp nhưng đã tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp nên phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.



Cáo trạng của VKSND quận 4 cũng nói rằng quá trình điều tra, truy tố thì gia đình bị hại đã không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không xem xét về dân sự. Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Hữu Linh đã hợp tác điều tra, thành khẩn khai báo nên đề nghị TAND quận 4 xem xét khi lượng hình.

Theo cáo trạng của VKSND quận 4, tối 1-4, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, ông Linh được bạn chở về chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4.

Khi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôn cháu N.K.C. (8 tuổi) khi nạn nhân vừa mua bánh ở tiệm tạp hóa dưới chung cư. Sau khi thang máy mở cửa, cháu bé đã chạy về kể lại cho cha mẹ nghe.

Sau đó, ban quản lý chung cư đã xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy. Khi xác định được người liên quan, ban quản lý chung cư yêu cầu tạm ngắt nguồn điện sinh hoạt tại căn hộ trên.

Đến sáng 2-4, ban quản lý đã mời ông Linh xuống làm việc. Sau khi xem lại camera, ông Linh thừa nhận có hành động ôm hôn bé gái. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận 4 làm rõ.

Hiện ông Nguyễn Hữu Linh đang tạm trú tại một căn nhà ở quận 2 và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú chờ ngày ra tòa.

Nhiều năm tham gia xét xử các vụ án hình sự và làm công tác quản lý, ông Vũ Phi Long (nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) nhìn nhận rằng: "Có nhiều loại tội danh nếu sử dụng rượu bia mà thực hiện hành vi thì có thể được xem là tình tiết tăng nặng. Riêng tội dâm ô thì sử dụng rượu bia hoặc người có trình độ học vấn cao, từng giữ chức vụ quan trọng không được xem là tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ". Theo ông Vũ Phi Long, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã nêu rõ đối với những vụ án gây phẫn uất trong dư luận, được dư luận quan tâm thì chắc chắn người phạm tội sẽ không được hưởng án treo. "Theo luật thì không cấm cho hưởng án treo nhưng về phía ngành tòa án có những quy định phải hạn chế, thậm chí có những loại tội danh không được cho hưởng án treo. Đây là vụ án dư luận phẫn nộ, dư luận đã quan tâm như vậy rồi thì không thể cho hưởng án treo", ông Vũ Phi Long nhận định.