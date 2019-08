Cầu đường CII (LGC) báo lãi 356 tỷ đồng nửa đầu năm, vượt 17% chỉ tiêu LNST cả năm

CTCP Cầu đường CII (mã chứng khoán LGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 trong đó doanh thu thuần đạt 180,2 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ, đạt 180,2 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí giá vốn tăng gần 52% dẫn đến lợi nhuận gộp còn 120,9 tỷ đồng, tăng 14% so với quý 2 năm ngoái. Doanh thu quý 2 tăng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ tăng khoản thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Doanh thu tài chính bằng một nửa cùng kỳ, đạt 43,5 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận lãi tiền gửi giảm vì công ty đã sử dụng khoản vốn này thanh toán các khoản nợ đến hạn. Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm được 20 tỷ so với quý 2/2018, đạt 46,3 tỷ đồng, nhờ cắt giảm nợ vay.

Trên BCTC công ty thể hiện, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý còn 1.403 tỷ đồng, giảm gần 60 tỷ đồng so với đầu năm, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 4.566 tỷ đồng, tăng 810 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay dài hạn là từ các ngân hàng, còn khoản vay ngắn hạn có gần 850 tỷ đồng vay của CTCP Đầu tư Hạ tầng Tp HCM, có 354 tỷ đồng vay từ Công ty TNHH Khu Bắc Thủ Thiêm và hơn 200 tỷ đồng vay nợ dài hạn đến hạn trả. Trong kỳ công ty cũng vay của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (E&C) số tiền 200 tỷ đồng và đã trả hết trong kỳ.

Kết quả, quý 2/2019 Cầu đường CII báo lãi trước thuế 81,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên nhờ điều chỉnh giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại hơn 185,1 tỷ đồng của doanh thu phát sinh từ khoản phí bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng BOT theo thời gian dự án chưa đi vào khai thác từ năm 2009 đến nay do hàng năm chi phí sử dụng lãi vốn chủ đã đóng thuế cho Nhà nước, dẫn đến Cầu đường CII bất ngờ ghi nhận lãi sau thuế 257,8 tỷ đồng quý 2, tăng đột biến 3,7 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu Cầu đường CII đạt 353,3 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 40,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 356 tỷ đồng, gấp 2,6 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và vượt 16,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 213 tỷ đồng.

