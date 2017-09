Cau trái tăng giá, nhà vườn bội thu

Hiện, thương lái thu mua cau tại vườn có giá từ 22.000 đồng - 23.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với cùng thời vụ năm ngoái, và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nhờ cau tươi có giá, nhiều hộ trồng cau ở các xã An Trung, An Dũng, An Vinh, An Quang, An Nghĩa… có mức thu nhập đến vài chục triệu đồng/hộ.

Theo Phòng NN-PTNT An Lão, toàn huyện có 68 ha cau đang thời kỳ thu hoạch trái, bình quân mỗi cây cau cho thu hoạch 15kg trái/năm. Trái cau tươi được giá đã đem lại niềm vui lớn cho cả nông dân lẫn chủ cơ sở chế biến.

Cau trái được mùa, kéo theo các lò sấy cau trái ở xã An Hòa, An Tân hoạt động hết công suất để kịp giao hàng cho các thương lái. Trung bình mỗi ngày mỗi lò sấy cau tại địa phương thu mua từ 3 - 4 tấn cau tươi, tạo việc làm cho 20 - 30 lao động nông nhàn tại địa phương, mỗi lao động có mức thu nhập từ vài triệu đồng đến hơn chục triệu/người/tháng tùy vào vị trí làm việc. Hầu hết cau trái sau khi sấy khô được xuất bán sang thị trường Trung Quốc.