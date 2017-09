Cày Youtube cả ngày chỉ 10.000 đồng với 4G MobiFone

Tại nước ta, chất lượng mạng Wi-Fi thực tế không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tình trạng cáp quang biển gặp nhiều sự cố khiến người dùng không ít lần bực bội. Những lúc này, việc xem video bóng đá hay tranh thủ học tiếng Anh, đặc biệt là cày phim trên Youtube bằng Wi-Fi là điều bất khả thi.

Khi Wi-Fi gặp sự cố, một số người dùng đã linh động chuyển qua sử dụng Internet trên di động với các gói cước data khác nhau. Tuy nhiên, có rất ít gói cước dữ liệu di động hiện nay có thể đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ Internet của người dùng tương tự kết nối Wi-Fi.

Vấn đề này đã được giải quyết với gói cước Video data của MobiFone. Theo đó, muốn xem một bộ phim bom tấn trên FPT Play hay các video thể thao trên Youtube hoặc các trận bóng đá trực tiếp diễn ra trong ngày ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt là muốn tranh thủ học tiếng Anh trên Youtube vào những ngày cuối tuần, người dùng có thể sử dụng gói cước Video data ngày - YT1 vô cùng linh động.

Bằng cú pháp nhắn tin đơn giản, soạn YT1 gửi 999, chỉ với 10.000 đồng/ngày, người dùng có thể truy cập Youtube, FPT Play thoải mái không giới hạn dung lượng tốc độ cao và được tặng thêm 300 MB dung lượng data để truy cập các trang web khác. Gói cước ngày YT1 được đánh giá là rất linh động và tinh tế, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dùng trên các diễn đàn trong thời gian gần đây.

Chia sẻ những ưu điểm của gói YT1 trên một diễn đàn, chị Minh Hằng cho biết: “Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, mình hay cho các bé sử dụng máy tính bảng để xem phim hoạt hình và học tiếng Anh qua các bài hát trẻ em. Tối đến thì mình tranh thủ “cày” các phim bộ Hàn Quốc. Mình thấy với nhu cầu như trên thì chỉ cần sử dụng gói ngày để xem Youtube thôi. Và gói YT1 đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu của gia đình mình nên mình đã đăng ký sử dụng YT1 từ vài tháng nay rồi. Rất hợp lý!”.

Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu thường xuyên truy cập Youtube hay FPT Play hơn, có thể đăng ký gói combo MY. Soạn MY gửi 999, chỉ với 130.000 đồng/tháng, người dùng dễ dàng trải nghiệm các bộ phim online, những trận bóng đá được tường thuật trực tiếp hay clip hài hước… Với 2 GB dung lượng đi kèm để sử dụng dịch vụ khác, người dùng có thể an tâm khi duyệt mail, lướt Facebook, đọc báo…

Đặc biệt, MobiFone đã áp dụng chính sách không phân biệt công nghệ 3G hay 4G cho các thuê bao khi đăng ký các gói cước của 2 dịch vụ này. Khách hàng sẽ được cảm nhận sự khác biệt về tốc độ tải dữ liệu, sự ổn định khi xem phim trực tuyến… đều nhanh hơn 7-10 lần so với nền tảng 3G.

Việc ra đời đa dạng các gói Video data như một món quà của MobiFone dành cho các khách hàng có niềm say mê tìm tòi, học hỏi và giải trí với mạng xã hội Youtube và FPT Play. Món quà thiết thực này chắc chắn sẽ giúp các khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn nữa trong việc trải nghiệm tiết kiệm hơn, tốt hơn nữa các tính năng hấp dẫn của “kho tàng” video hàng đầu thế giới.