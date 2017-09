CEO của JPMorgan bị cộng đồng tiền ảo chỉ trích không thương tiếc sau khi “nói xấu” Bitcoin

Dimon chia sẻ tại một buổi họp báo Barclays vừa qua rằng Bitcoin cùng sự phổ biến của các đồng tiền ảo có sự ảnh hưởng còn tệ hơn “những nụ tulip”, một hiện tượng bong bóng kinh tế diễn ra vào thời kì hoàng kim của Hà Lan. Tại thời điểm này, giá của nụ hoa tulip được đẩy lên rất cao và tụt xuống nhanh chóng vào tháng Hai năm 1637.

Vị giám đốc điều hành JPMorgan cũng chia sẻ rằng ông sẽ sa thải ngay lập tức tất cả các nhân viên bị bắt gặp giao dịch Bitcoin. Ông còn miêu tả họ bằng những từ như “ngu ngốc”, “nguy hiểm”.

Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mĩ

Giá trị của Bitcoin đã có dấu hiệu đi xuống sau lời nhận định của Jamie Dimon. Cộng đồng tiền ảo đã phản ứng dữ dội, coi thường lời nhận định trên và nghi ngờ khả năng nhận thức của ông Dimon.

“Jamie Dimon không thực sự nổi tiếng với khả năng thích nghi của mình và thường thì bạn không thể dạy những ông già chơi những trò mới (You can’t teach old dogs new tricks).” - Charles Hayter, CEO và nhà sáng lập CrytoCompare chế nhạo Jamie Dimon khi chia sẻ với Business Insider.

Hàng loạt cá nhân đã hạ thấp uy tín của Jamie Dimon bằng cách nhắc lại việc ngân hàng JPMorgan Chase của ông nhận được sự trợ giúp từ phía chính phủ trong đợt khủng hoàng tài chính hồi năm 2008. Họ lập luận rằng Dimon không có đủ uy tín để đưa ra các lời nhận định trên nếu chính bản thân ông không thể giúp ngân hàng của mình tránh khỏi khủng hoảng.

Cộng đồng Bitcoin phản ứng rất dữ dội về lời nhận định của Jamie Dimon

Nhiều người nhắc lại việc JPMorgan Chase đã nhận 25 tỉ USD tiền viện trợ từ phía chính phủ để hạ thấp uy tín của Jamie Dimon

Mati Greenspan, chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu tiền ảo eToro chia sẻ rằng sự chỉ trích của Dimon hướng tới Bitcoin là khá vô lý khi chính JPMorgan cũng đã đầu tư rất nhiều vào Blockchain, công nghệ đứng đằng sau sự phát triển của Bitcoin.

“Không chỉ tham gia trực tiếp vào dự án Hyperledger, JPMorgan còn đang bắt đầu phát triển blockchain của riêng mình mang tên Quorum.” - Mati Greenspan chia sẻ trong email gửi tới Business Insider.

Tuy vô cùng phẫn nộ, cộng đồng Bitcoin vẫn không thể ngăn cản việc Bitcoin xuống giá. Giá trị của đồng tiền này đã giảm 7% sau khi Dimon đưa ra nhận định của mình.