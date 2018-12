Chậm được nhận lương, hàng trăm công nhân đồng loạt ngưng việc

Sáng 17-12, hàng trăm công nhân Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), đã ngưng việc tập thể để phản đối công ty chậm trả lương.

Nhiều công nhân đồng loạt ngưng việc, tập trung trước cổng công ty để đòi lương

Rất nhiều công nhân tỏ ra bức xúc cho hay theo hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên thì vào ngày 15 hằng tháng là ngày công ty trả lương. Thế nhưng, đến chiều ngày 15-12, công ty vẫn không thanh toán lương như cam kết. Vì quá bức xúc, sáng 16-12, nhiều công nhân đã chất vấn lãnh đạo công ty thì được hứa hẹn sẽ trả vào ngày 25-12. Tuy nhiên, do không đồng tình với phương án này nên vào sáng nay (17-12), hàng trăm công nhân của công ty đã ngừng việc đòi quyền lợi.



"Chúng tôi rất bất bình về sự chậm trễ trong việc trả lương của công ty, đây không phải là tháng đầu tiên công ty không giữ đúng cam kết như đã ký kết giữa hai bên. Tháng 11 vừa qua, chúng tôi cũng chỉ được trả 50% tiền lương, chúng tôi cũng đã có những cảm thông dành cho công ty rồi, nhưng giờ tới tháng tiếp theo mà vẫn tái diễn tình trạng chậm lương như thế này thì làm sao chúng tôi chấp nhận được. Chúng tôi còn có cả gia đình, trông chờ vào đồng lương mà cứ hết tháng này thiếu, tháng kia chậm là sao?"- một công nhân có mặt tại trước cổng công ty sáng nay bức xúc cho hay.

Công nhân phản đối công ty chậm trễ trong việc trả lương

Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh, cho hay: "Chúng tôi cũng muốn trả lương đúng hạn cho công nhân nhưng hiện tại do chưa được ngân hàng giải quyết cho thế chấp vay vốn, vì công ty đang vướng thủ tục xác định tài sản trên đất do xây nhà xưởng vi phạm hành lang quy hoạch mở rộng đường giao thông. Ngoài ra, nguồn vốn trong các hợp đồng với đối tác, phải sau từ 30-45 ngày nhận hàng mới được thanh toán nên công ty hiện đang gặp khó khăn về tài chính".



Được biết, Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh được xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m2, vốn đầu tư là 12 tỉ đồng. Vào tháng 10-2018, công ty chính thức đi vào hoạt động với 300 công nhân, chuyên may quần áo xuất khẩu.