Chấn động xả súng ngay ở thủ đô Philippines

Resorts World Manila là tổ hợp nghỉ dưỡng gồm trung tâm thương mại, khách sạn và sòng bạc. Trên mạng xã hội, tổ hợp này thông báo đang bị phong tỏa. Còn theo lực lượng cứu hỏa, một ngọn lửa đã bùng lên ở tầng hai của tòa nhà.

Cảnh sát phong tỏa ngoài hiện trường. (Ảnh: CNN)

Vụ tấn công nhằm vào khu nghỉ dưỡng trên lập tức gây ra cảnh hỗn loạn. Hàng trăm người đã tháo chạy khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình chiến sự ở miền nam Philippines vẫn đang tiếp tục leo thang căng thẳng.

Ngay lập tức, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ việc. IS tuyên bố, chiến binh thực hiện vụ tấn công nhằm vào Resorts World Manila là những "con sói đơn độc" của tổ chức khủng bố này.

Hiện trường là tổ hợp nghỉ dưỡng gồm trung tâm thương mại, sòng bạc và khách sạn. (Ảnh: CNN)

Một số nhân chứng nói rằng, họ đã trông thấy một số tay súng trong tòa nhà, trong khi một kênh tin tức loan báo có hai phần tử vũ trang đeo mặt nạ và mặc bộ đồ đen và cảnh sát vũ trang đang tiến vào bên trong.

Tuy nhiên, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Ronald Dela Rosa tuyên bố rằng, thực chất đây chỉ là một vụ cướp và không phải là hành động khủng bố.

Người bị thương được đưa tới bệnh viện. (Ảnh: CNN)

Ông Dela Rosa nói rằng, chỉ có một tay súng tấn công vào sòng bạc ở bên trong khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila. Tên này đã gây ra tình trạng hỗn loạn, bằng cách đốt cháy một số bàn đánh bạc và nã đạn vào một màn hình video.

Tên này đã cướp phá một phòng đánh bạc và ăn cắp các thẻ đánh bạc trị giá 113 triệu peso, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết thêm.

Không có người nào thiệt mạng trong vụ tấn công này. (Ảnh: CNN)

Trước đó, vào 4h sáng (giờ địa phương), Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Stephen Reilly cũng nói rằng, cảnh sát đã lục soát các khu nhà để tìm kiếm một kẻ tình nghi. Theo ông này, khoảng 30 người bị thương, không ai thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, hôm 1/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết rằng, cuộc nổi loạn ở Mindanao hoàn toàn do tổ chức khủng bố IS gây ra, và ông đã cảnh báo từ lâu về một cuộc đổ bộ sắp tới của IS vào quốc gia này.

Vụ việc đã gây hỗn loạn ở hiện trường. (Ảnh: CNN)

Ông Duterte cho rằng, các tay súng Hồi giáo sau khi bị trục xuất khỏi Iraq và Syria đã tìm kiếm một căn cứ mới và kế hoạch vây hãm thành phố Marawi đã có từ lâu.

Theo Dương Lâm

Vietnamnet