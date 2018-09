Chân dung tỷ phú giàu có nhất Ấn Độ, bị cha bắt đi xe buýt để học kỹ năng sống

Khác với nhiều tỷ phú tự thân khởi nghiệp, Mukesh Ambani được thừa kế gia nghiệp từ người cha của mình – ông trùm kinh doanh Dhirubhai Ambani, trở thành chủ tịch tập đoàn đệt may Reliance Industries. Ban đầu, Reliance chỉ là một công ty sản xuất dệt may nhỏ, ông Dhirubhai Ambani đã mở cửa xuất khẩu gia vị sang Yemen, sau đó bắt đầu nhập khẩu sợi và xây dựng "đế chế" dệt may lớn nhất Ấn Độ.

Vào cuối những năm 1960, việc kinh doanh phát triển bùng nổ, gia tộc Ambani nhanh chóng "phất lên" trở thành nhà tài phiệt giàu có nhất quốc gia này. Dhirubhai Ambani gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông thậm chí chưa tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, ông rất chú trọng đến vấn đề giáo dục cho con cái.

Người sáng lập Reliance Industries không muốn những đứa con của mình được bao bọc quá mức. Ông không muốn các con "ngậm thìa vàng" lớn lên mà không có bất kỳ kỹ năng sống thực tế nào. Dhirubhai Ambani đã thuê gia sư để dạy dỗ các con về kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống. Ba giờ mỗi ngày, Mukesh Ambani và anh em sẽ được giao những nhiệm vụ thực tế như đi phương tiện công cộng hoặc tự mua vé ga xe lửa.

"Khi đó, dù lớn lên trong gia đình giàu có nhưng anh em chúng tôi vẫn phải đi bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc bất kì phương tiện công cộng nào. Cha muốn chúng tôi hiểu được một cuộc sống bình thường là như thế nào", tỷ phú Mukesh Ambani chia sẻ với tờ New York Times rằng đó là những trải nghiệm đắt giá nhất trong cuộc đời ông.

"Ông trùm" kinh doanh Ấn Độ Dhirubhai Ambani và 2 con trai Mukesh Ambani (trái), Anil Ambani (phải).

Sau khi tốt nghiệp chương trình MBA của đại học Stanford, Mukesh Ambani đã trở về Ấn Độ tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Nếu như người cha có công xây dựng Reliance Industries thì Mukesh Ambani lại được biết đến là người đã trèo lái xuất sắc đưa tập đoàn này ra thị trường thế giới. Bởi chỉ khoảng một thời gian ngắn sau khi cha mất, Mukesh Ambani đã tái cơ cấu lại tập đoàn và mở rộng sản xuất ra thị trường quốc tế thành công.

Dưới thời lãnh đạo của Mukesh Ambani, tập đoàn Reliance Industries không chỉ sản xuất dệt may mà còn đầu tư về nhiều lĩnh vực từ năng lượng, dầu khí, viễn thông đến phân phối các mặt hàng cơ sở hạ tầng và ngân hàng... Đây cũng là một trong những tập đoàn lọc dầu có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Nắm giữ 40% cổ phần, Mukesh Ambani là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Reliance, đảm nhận vai trò chủ tịch và giám đốc điều hành. Năm ngoái, tài sản của Mukesh Ambani là khoảng 23,2 tỷ USD nhưng năm nay con số này đã tăng lên gấp đôi nhờ thành công trong việc điều hành tập đoàn của ông.

Ông trùm kinh doanh Ấn Độ còn nhạy bén mua lại đội bóng cricket Mumbai Indians trong năm 2008 với giá chỉ hơn 100 triệu USD. Sự thành công của đội bóng giúp ông thu về những món lợi nhuận khổng lồ. Theo thống kê của Bloomberg, vị tỷ phú 61 tuổi cũng sở hữu một bất động sản trị giá hơn 400 triệu USD, một máy bay Boeing Business Jet phức hợp giữa khách sạn và phòng họp, một bộ sưu tập xe hơi hàng trăm chiếc. Trong hơn một thập kỷ, Muskesh Ambani luôn đứng đầu danh sách những người giàu nhất Ấn Độ của Forbes và ông hiện đứng thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới.