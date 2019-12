Chẳng phải những bãi biển nên thơ, đây mới là điều khiến nhà báo New York Times bị Đà Nẵng "hớp hồn", khẳng định đây là "thành phố đáng sống nhất thế giới"

Mỗi năm, tờ báo danh tiếng nước Mỹ New York Times đều chọn ra 52 địa danh đáng đáng du lịch nhất và cử nhà báo tới trải nghiệm. Đà Nẵng là thành phố may mắn có tên trong danh sách năm nay, nhờ những bãi biển tuyệt vời như Mỹ Khê, Non Nước, Sơn Trà,... Nhà báo Sebastian Modak đã có dịp ghé thăm Đà Nẵng trong vòng một tuần và điều khiến anh ấn tượng nhất nơi đây lại là ẩm thực và cảnh quan tự nhiên.



Du khách thường biết đến Đà Nẵng với những bãi biển xanh trong trải dài xa tít tắp. (Ảnh: Sebastian Modak/The New York Times)

Vùng đất của những nguyên liệu tươi ngon

Theo Modak, Đà Nẵng từ lâu đã là điểm đến lý tưởng cho những người yêu du lịch nhờ gần "phố cổ Hội An đầy ắp đèn lồng" và Cố đô Huế. Cả hai nơi này đều được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Tuy nhiên, điều du khách thường bỏ qua chính là ẩm thực phong phú nơi đây.

Dù TP. HCM và Hà Nội vốn đã nổi tiếng nhờ ẩm thực đường phố đa dạng, Đà Nẵng cũng không hề kém cạnh. Modak cho biết, "cứ đi được năm bước tôi lại gặp một quán ăn nào đó".

Tại đây, Modak đã thưởng thức một tô bún chả cá ngon tới mức khiến anh "muốn gọi thêm tô nữa, nhưng phải kìm lòng lại". Nhà báo này cũng không cưỡng lại được một trong những món ăn đường phố ngon nhất nơi đây. "Tôi ăn bánh mì mỗi ngày - những chiếc bánh mì dài kẹp vài loại thịt khác nhau kèm rau sống", Modak viết.

Bánh mì là một trong những món ăn không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng. (Ảnh: Sebastian Modak/The New York Times)

Dĩ nhiên phở cũng có mặt tại Đà Nẵng. Tại đây, Modak để ý có 2 loại phở khác nhau tùy thuộc vào cách đặt tên nhà hàng. Phở miền Bắc, hay phở Hà Nội, đơn giản về thành phần nhưng chú trọng về nước dùng. Phở miền Nam thì có chút ngọt nhẹ. Trung bình mỗi bữa ăn, Modak chỉ mất khoảng 50.000 VNĐ, tương đương với 2 USD.

Xen lẫn giữa các quán ăn là những hàng cà phê Việt Nam chính hiệu. Modak ấn tượng khi thấy đám đông ngồi tràn ra đường trên những chiếc ghế nhựa bé xíu, nhấp từng ngụm cà phê sữa ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Nhà báo Sebastian Modak chia sẻ trên Instagram của mình về món nem nướng tại Đà Nẵng: "Tôi không thể ngừng ăn".

Điều khiến nhà báo của New York Times hứng thú nhất là món ăn "đinh" của Đà Nẵng. Modak cho biết, "niềm tự hào của thành phố này là món mì Quảng" - món mì với nước dùng làm từ xương thoang thoảng mùi nghệ, ăn kèm với thịt lợn, thịt gà hoặc tôm tươi.

"Tôi đã thử món ăn này hai lần, vào buổi sáng và chiều muộn để thử các hương vị khác nhau. Nước dùng buổi sáng đặc hơn, khiến bạn tỉnh táo hơn. Món này nếu thưởng thức vào buổi chiều thì khá giống một bữa ăn vặt", anh nhận xét.

Những con thuyền đánh cá đậu tại cảng ở Đà Nẵng. (Ảnh: Sebastian Modak/The New York Times)

Nói đến đặc sắc Đà Nẵng, nhất định phải kể tới hải sản. Modak cho biết, ở phía Đông thành phố, bên kia sông Hàn là hàng loạt các nhà hàng hải sản. Họ phục vụ đủ loại từ bạch tuộc, cua, sò, mực, tôm hùm, cá… ăn kèm với hỗn hợp nước sốt tỏi, me, ớt và sả. "Việt Nam là vùng đất của nước sốt và gia vị, nhưng tôi thấy mình bị thu hút bởi loại nước chấm đơn giản nhất: đĩa gia vị muối ớt vắt quất hoặc chanh.

Trong những ngày ở Đà Nẵng, nhà báo Modak đi cùng với một hướng dẫn viên ẩm thực tên là Tuấn. Anh là chủ chuỗi nhà hàng Ẩm Thực Trần gồm 4 chi nhánh ở đây. Anh Tuấn cho biết, ẩm thực Đà Nẵng rất đặc biệt nhờ hai thứ. "Nguyên liệu ngon và tươi", người hướng dẫn viên này tiết lộ. "Người Đà Nẵng chỉ ăn các món được làm từ nguyên liệu tươi nhất có thể".

Do ở cạnh biển, Đà Nẵng có nguồn cung hải sản vô cùng tươi ngon. (Ảnh: Sebastian Modak/The New York Times)

Thành phố đáng sống nhất thế giới

Là người từng lớn lên và yêu thích Đông Nam Á, Modak không hay dùng từ "đáng sống" để nói về một số thành phố trong khu vực này. Tuy nhiên, Đà Nẵng là một ngoại lệ.

Theo anh, Đà Nẵng không nhộn nhịp bằng TP. HCM hay Hà Nội. Bù lại, nơi đây có rất nhiều núi, sông và biển - chỉ cách trung tâm thành phố một quãng ngắn. Ngũ Hành Sơn sừng sững hay đèo Hải Vân chìm trong sương sớm là những điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách.

Modak cũng gợi ý du khách khi tới Việt Nam nên gọi xe ôm Grab bởi cách này không chỉ vừa khỏe, vừa tiện mà còn đem lại những trải nghiệm rất thú vị. Nhà báo này viết: "Chỉ cần hiểu được cách ‘sống sót’ trên loại xe hai bánh ở Việt Nam, bạn sẽ thấy nó rất dễ và thậm chí là vui".

Bãi biển tại Đà Nẵng (Ảnh: Sebastian Modak/The New York Times)

Modak cho biết, người dân Việt Nam tham gia giao thông "theo logic của riêng mình", với "cả biển xe máy cùng ùa vào con đường nhỏ chỉ có hai làn". Anh rút ra bí quyết: hãy cứ đi theo dòng người và đừng di chuyển đột ngột. Dù có chút hoảng sợ lúc ban đầu, nhà báo của New York Times nhanh chóng thích nghi với giao thông Đà Nẵng. Chẳng những thế, anh còn "cười toe toét" khi đi xuyên qua thành phố để tiến về vùng ngoại ô.

Modak cũng đến thăm bán đảo Sơn Trà để ngắm nhìn vùng biển màu xanh ngọc trải rộng đến tận chân trời. Anh miêu tả khung cảnh ở đây đẹp đến mức "lạc lối một cách vô vọng và hạnh phúc". Thỉnh thoảng, sẽ có một vài chú khỉ macaca nhút nhát thò đầu ra khỏi những tán cây, để rồi bị giật mình bởi tiếng động cơ xe máy ồn ào và biến mất.

Những chú khỉ macaca trên bán đảo Sơn Trà. (@sebmodak)

Giống như mọi du khách khác đến với Đà Nẵng, nhà báo Modak cũng dừng chân tại chùa Linh Ứng - ngôi chùa linh thiêng nhất bán đảo Sơn Trà. Bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao tới 67 m trong sân chùa nhìn thẳng ra biển là một trong những điểm nhấn ở khu du lịch này. Theo Modak, đây là một địa điểm "rất thú vị".

Dù rất hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại một resort nổi tiếng ở bán đảo Sơn Trà, Modak vẫn khuyên du khách nên dành thời gian "khám phá thành phố một cách tử tế". Thay vì ở tại các khách sạn bình thường trong Đà Nẵng, anh cho rằng "homestay" - hình thức sinh hoạt tại nhà dân - sẽ giúp du khách hiểu được cuộc sống tuyệt vời ở thành phố này. Đối với nhà báo của New York Times, hoạt động khiến anh thấy vui nhất chính là thăm thú đường phố Đà Nẵng.

Tham khảo New York Times