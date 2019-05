Chánh án TANDTC bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An.



Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An Lê Quốc Dũng giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 1/6/2019, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang chúc mừng tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Đồng thời ông đề nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An Lê Quốc Dũng cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trên cương vị mới cùng tập thể Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Long An phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tại buổi công bố quyết định, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cũng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An Lê Văn Lợi.