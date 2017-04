Chế tạo thành công tử cung nhân tạo, mở ra tương lai cho trẻ thiếu tháng

Tác giả chính của công trình nghiên cứu là Alan Flake, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện nhi Philadelphia, Mỹ. Gọi tử cung nhân tạo là Biobag, bác sĩ Flake và nhóm của ông kỳ vọng thành tựu mới giúp cứu sống những đứa trẻ sinh non, bao gồm trường hợp sinh non nhiều tháng.

Theo bác sĩ Flake, sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ sơ sinh và gây tác động xấu tới sức khỏe của những đứa bé yếu ớt. Khoảng 6% số trẻ sơ sinh, tương đương 30.000 trẻ em, được sinh ra vô cùng sớm, nghĩa là trước hoặc trong tuần thứ 28 của thai kỳ. Nếu vượt qua nguy hiểm, những đứa trẻ này cũng thường yếu ớt vì chào đời với một cơ thể chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, sự ra đời của Biobag có thể thay đổi tất cả.

Tạo hình tử cung, Biobag là những túi nhựa chứa đầy chất lỏng giống với nước ối. Sau khi được đưa vào môi trường này, bào thai sinh non tiếp tục được nối với hệ thống tuần hoàn máu để đưa dinh dưỡng và oxy vào cơ thể, lấy khi CO2 thải ra ngoài. Trong môi trường này, những bào thai an toàn hơn so với lồng kính.

Thử nghiệm trên cừu cho thấy những con cừu non tiếp tục phát triển bình thường dù đã ra khỏi bụng mẹ. 8 con cừu được chọn để nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Chúng cũng có thể cử động, mở mắt hay nuốt nước ối. Đây là những con cừu đang ở ngày 105 tới 120 của thai kỳ, tương đương trẻ sơ sinh trong tuần 22 tới 24.

Thành công trên cừu là bước tiến lớn trong quá trình nghiên cứu phương pháp điều trị cho trẻ sơ sinh thiếu tháng. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn phải trải qua quãng đường dài để có thể áp dụng nghiên cứu này trên người. Bác sĩ Flake cũng thừa nhận não người và não cừu phát triển với tốc độ khác nhau nên cần những nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi nghiên cứu này được áp dụng trên người.

Thử nghiệm trên người đầu tiên dự kiến diễn ra sau khoảng 3 năm.

Cừu được nuôi trong tử cung nhân tạo.

Thiên Thanh

Theo Trí thức trẻ/The Verge