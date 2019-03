Chỉ bằng một tấm bản đồ, bạn sẽ thấy thảm họa với Boeing tồi tệ đến mức độ nào

Vụ tai nạn thảm khốc với chiếc Boeing 737 Max 8 của Ethiopian Airlines đã khiến mọi thứ sụp đổ với Boeing, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hàng loạt quốc gia đã ban hành lệnh cấm bay với những chiếc Boeing 737 Max, mẫu máy bay thân hẹp nổi danh của Boeing, vì lý do an toàn. Hai vụ tai nạn thảm khốc trong vòng 5 tháng, xảy ra không lâu sau khi phi cơ cất cánh, làm dấy lên câu hỏi về độ an toàn của mẫu máy bay hiện đại và ưu việt này.



Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cho rằng chưa có vấn đề gì với những chiếc Boeing 737 Max và họ khuyến khích các hãng hàng không tiếp tục vận hành mẫu máy bay này. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người tỏ ra thận trọng. Bắt đầu ở Trung Quốc, làn sóng cấm bay Boeing 737 Max đã lan rộng khắp thế giới, trong đó có cả liên minh châu Âu (EU).

Ngay cả khi một số chính phủ chưa ban hành lệnh cấm, nhiều hãng hàng không cũng đã chủ động dừng việc khai thác các máy bay Boeing 737 Max. So lợi ích trước mắt với việc sự cố xảy ra, nhiều hãng hàng không nhận thấy họ không nên liều lĩnh. Tai nạn là điều có thể tha thứ như tai nạn mà người ta cho rằng đã được dự báo trước, là điều khó có thể chấp nhận, nhất là với những công ty làm dịch vụ.

Thậm chí, nhiều quốc gia còn ban hành lệnh cấm những chiếc Boeing 737 Max bay vào không phận của mình bởi lo ngại nguy cơ xảy ra tai nạn. Những lệnh cấm, ngày một nhiều, thực sự là những đòn giáng mạnh vào hoạt động kinh doanh của Boeing. Nó không chỉ làm giảm uy tín mà còn đe dọa thổi bay mọi thành quả lịch sử mà nhà sản xuất máy bay Mỹ tạo được trong năm 2018.

Ngay sau vụ tai nạn của Ethiopian Airlines, cổ phiếu Boeing đã có hai phiên giảm mạnh. Mặc dù Boeing phát đi thông cáo nhấn mạnh máy bay của họ an toàn nhưng nó dường như chẳng thể tác động gì tới các nhà đầu tư cũng như các hãng hàng không và những quốc gia trên khắp thế giới. Cuộc điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn càng kéo dài thì Boeing sẽ càng chịu nhiều tổn thất.

Việc làm sáng tỏ nguyên nhân các tai nạn đang trở thành điều cấp thiết nhất. Việc dừng hoàn toàn hoạt động của những chiếc Boeing 737 Max, biến thể mới nhất của dòng máy bay Boeing 737 huyền thoại và phổ dụng nhất thế giới, sẽ đặt nhiều hãng hàng không vào thế khó. Họ sẽ khó tìm đủ lượng máy bay thay thế để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách khi những chiếc Boeing 737 Max nằm trong kho vì lo sợ xảy ra tai nạn.