Chi mạnh tay cho quảng cáo, hội thảo, Dược Hậu Giang báo lãi 138 tỷ đồng quý 3, giảm 15% so với cùng kỳ

CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu trong quý đạt hơn 902 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 916 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Trong đó doanh thu bán hàng thành phẩm đạt 694 tỷ đồng, chiếm 77% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng hóa và các loại doanh thu khác.

Doanh thu giảm nhẹ nhưng giá vốn lại tăng, dù tăng rất nhẹ cũng dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 22 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý 3, Dược Hậu Giang ghi nhận gần 4 tỷ đồng doanh thu tài chính từ việc thanh lý công ty con, nâng tổng doanh thu tài chính trong kỳ lên gần 27 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trên BCTC quý 3 cũng ghi nhận khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng đã tăng 330 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ trong khi tiền gửi ngân hàng dài hạn giảm 125 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay chỉ chiếm phần nhỏ trong chi phí tài chính trong kỳ của Dược Hậu Giang. Còn phần lớn chi phí tài chính lại do chi chiết khấu thánh toán.

Đáng chú ý, quý 3 Dược Hậu Giang chi hơn 41 tỷ đồng cho quảng cáo, tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đồng thời các loại chi phí khác cũng tăng 17 tỷ đồng, nâng tổng chi phí bán hàng lên gần 196 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với quý 3/2016.

Kết quả riêng quý 3 Dược Hậu Giang lãi trước thuế còn 144,28 tỷ đồng, giảm sút 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 138 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 2.710 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Tuy nhiên do chi phí các loại tăng mạnh nên lợi nhuận trước thuế đạt hơn 496,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 % so với cùng kỳ và mới hoàn thành 60,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 498 tỷ đồng.