Chỉ nhờ một cú đánh "thần thánh", người đàn ông này đã sở hữu 1 căn hộ, 3 ô tô hạng sang và 10.000 đô tiền mặt

Trên trang cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết viết: "Nếu như xác suất đạt được cú hole-in-one là 1/2.500 với golfer chuyên nghiệp, 1/5.000 với golfer có handicap thấp và 1/12.500 với golfer nghiệp dư, thì anh Trần Phương (TP.HCM) là người rất, rất may mắn sáng nay, với cú hole-in-one ở hố số 16, giải FLC Championship 2017, FLC Quy Nhơn".

Như khung giải thưởng dành cho hole-in-one đã công bố trước giải đấu, phần thưởng cho anh Phương là một căn hộ khách sạn giá trị 2,5 tỷ đồng; 3 xe ô tô hạng sang có giá trị gần 4 tỷ đồng; tiền mặt 10.000 USD do bầu Quyết treo thưởng. Như vậy, tính tổng giá trị giải thưởng dành cho golf thủ đến từ TP.HCM là 6,7 tỷ đồng.

Anh Trần Phương (TP.HCM) đã nhận được tổng giải thưởng lên tới 6,7 tỷ đồng chỉ nhờ 1 cú hole-in-one.

Thông tin này gây bất ngờ cho những người quan tâm và yêu mến bộ môn golf. Số đông đều tỏ ra hào hứng trước thành tích hiếm gặp này. Bởi hole-in-one là trường hợp hy hữu trong golf. Đó là khi bóng bay từ điểm phát bóng, tiếp đất và lăn thẳng một mạch vào lỗ bằng một cú đánh duy nhất của golfer, thường được ghi ở những cú phát ngắn tại lỗ par 3.

Danh hiệu "Golfer may mắn nhất giải" cũng nhanh chóng được dành cho anh Trần Phương. Một người dùng facebook còn đùa rằng, việc may mắn giành giải thưởng này không thua kém trúng Vietlott dù xác suất trúng cú hole-in-one cao hơn nhiều. Về phần mình, anh Phương chia sẻ, bản thân cảm thấy rất may mắn đồng thời cảm ơn BTC đã tạo nên một sân chơi để các golf thủ Việt Nam cũng như quốc tế có dịp học hỏi, giao lưu với nhau.

Năm nay, FLC Golf Champions Ship 2017 có sự tham dự của gần 1.500 VĐV với tổng giá trị giải thưởng lên tới 60 tỷ đồng. Trong đó, các golfer có 4 cơ hội giành giải HIO ở 4 hố par 3 (#3,#7,#11và #16) với trị giá gần 10 tỷ mỗi giải. Đặc biệt, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, sẽ chi thưởng thêm 10.000 USD tiền mặt cho tất cả các golfer trúng Giải HIO tại tất cả các hố Par 3 và không hạn chế số lượng trúng giải trong suốt 3 ngày của mùa giải.

Trên trang cá nhân, chủ tịch Trịnh Văn Quyết chia sẻ, giải uy tín nên mỗi năm tổ chức đều có rất nhiều nhà tài trợ sẵn lòng. Bản thân người giàu nhất sàn chứng khoán Việt cũng dành nhiều ưu ái cho môn thể thao quý tộc khi từng chia sẻ, niềm đam mê cháy bỏng với golf là một trong những lý do khiến ông theo đuổi chiến lược kinh doanh này.

Yêu thích golf, ông Quyết nhận định: "Chơi golf, đối thủ thực ra là chính mình. Bạn phải thực sự tập trung và thích nghi. Không có hố golf nào giống hố golf nào, sân golf nào giống sân golf nào. Bạn không thể bê nguyên kinh nghiệm từ hố golf, lượt chơi này áp dụng cho hố khác, lượt chơi khác. Sự tập trung cần phải được duy trì trong suốt mỗi vòng chơi hay một cuộc chơi. Chỉ cần mất tập trung ở hố cuối, bạn cũng có thể đánh mất chiến thắng dù có áp đảo ở tất cả các hố hay vòng chơi trước đó".

