Chi phí tăng cao, Pinaco báo lãi quý 2 sụt giảm một nửa so với cùng kỳ

CTCP Pim Ắc Quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 với kết quả dù doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí tăng cao nên lợi nhuận giảm sút một nửa so với cùng kỳ.



Cụ thể, doanh thu thuần đạt 798 tỷ đồng, tăng 15% so với quý 2 năm ngoái. Còn nếu tính tổng doanh thu thì quý 2 đạt đến gần 912 tỷ đồng. Phần giảm trừ doanh thu chủ yếu là các khoản chiết khấu thương mại. Trừ chi phí giá vốn, Pinaco lãi gộp 114,28 tỷ đồng trong quý 2, tăng 20% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính – đến từ thu lãi tiền gửi – giảm 2,7 tỷ đồng, còn 12,5 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính thể hiện, tính đến cuối quý 2/2018 Pinaco phát sinh mới khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng trị giá 130 tỷ đồng. Ngoài ra khoản tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng cũng tăng thêm đến 295 tỷ đồng, lên mức 542 tỷ đồng. Tổng tiền mang đi gửi ngân hàng của Pinaco trên 670 tỷ đồng.

Chi phí tài chính – mã chủ yếu là chi trả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá 13,1 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng chi trả lãi tiền vay gần 9 tỷ đồng, tăng 3,7 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2 tổng nợ phải trả của Pinaco trên 1.500 tỷ đồng, tăng 393 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn 1.058 tỷ đồng, tăng 248 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đáng chú ý là mức tăng đột biến của chi phí bán hàng từ 43,7 tỷ đồng quý 2 năm ngoái lên hơn 62 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 18 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 3,4 tỷ đồng.

Những nguyên nhân trên dẫn đến, dù doanh thu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 27,7 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quý 2/2017.

Năm 2018 Pinaco đặt mục tiêu đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận ước đạt 145 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.387 tỷ đồng, thực hiện được 46% kế hoạch. Còn lợi nhuận trước thuế đạt 71,33 tỷ đồng, hoàn thành 49% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 57,18 tỷ đồng, giảm sút đến 26% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái.

Lượng hàng tồn kho cuối kỳ còn 473 tỷ đồng, trong đó có hơn 26 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tổng tài sản đạt 2.072 tỷ đồng, tăng 292 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.