Chi phí tăng đột biến, LNST quý 3/2017 của Pinaco (PAC) giảm sút 24% so với cùng kỳ năm ngoái

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng hoán PAC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 24,3 tỷ đồng, giảm sút 24% so với cùng kỳ trong khi doanh thu thuần đạt gần 690 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá vốn cũng tăng ít hơn, chỉ 20%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 94 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính, mà chủ yếu là thu lãi tiền gửi và tính lãi chênh lệch tỷ giá đạt hơn 12,1 tỷ đồng, tăng 4,4 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Chi phí tài chính, mà phần lớn là chi phí lãi vay, cũng giảm được 5,7 tỷ đồng dù khoản vay nợ ngắn hạn đến cuối kỳ ghi nhận lên gần 855 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, nâng tổng dư nợ phải trả đến cuối quý lên 1.385 tỷ đồng – tăng 340 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận trong quý giảm sút so với cùng kỳ là sự tăng đột biến của các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong quý, Pinaco ghi nhận chi hơn 55 tỷ đồng chi phí bán hàng và 11,5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, trong khi cùng kỳ chi phí tương ứng chỉ 15,4 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng. Tổng 2 khoản chi phí này đã tăng 45,7 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Do vậy, cả quý Pinaco báo lãi sau thuế 24,3 tỷ đồng, giảm sút 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 2.076 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế thu về 131,75 tỷ đồng, thực hiện được 80% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái.