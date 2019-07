Chỉ với 5 từ, tỷ phú tự thân Ray Dalio miêu tả chính xác kiểu người có xu hướng sống bảo thủ, luôn cho mình là đúng

Những người siêu thành công đều biết điều này. Jeff Bezos đã quan sát thấy rằng những người thông minh nhất thường liên tục sửa đổi ý kiến của mình. Họ mở ra những quan điểm, ý tưởng và thông tin mới nhằm thách thức bản thân. Khoa học cũng đồng ý với nhận định trên của ông chủ Amazon. Bạn càng sẵn sàng thừa nhận mình sai, bạn càng học nhanh hơn và đưa ra quyết định tốt hơn.



Tỷ phú tự thân Ray Dalio

"I could be wrong but..." - "Tôi có thể sai nhưng ..."

Trên LinkedIn, tỷ phú tự thân và quản lý quỹ phòng hộ, Ray Dalio, đã đưa ra cách phân biệt chính xác nhất giữa những người cởi mở và bảo thủ. Những người cởi mở rất khiêm tốn và họ phản ứng với những bất đồng bằng sự thích thú hơn là tức giận. Điều này thật đáng ngưỡng mộ.

"Những người có suy nghĩ khép kín thường nói những điều như: "Tôi có thể sai nhưng ... đây là ý kiến của tôi". Đây là một ví dụ kinh điển mà tôi có thể nghe thấy mọi lúc mọi nơi. Nó thường chỉ là một cử chỉ chiếu lệ vì những người này vẫn đang giữ ý kiến của riêng họ, trong khi thuyết phục bản thân rằng họ đang cởi mở", Dalio khẳng định.

"Tôi có thể sai nhưng ..." nghe có vẻ rất cởi mở, nhưng nếu một người thực sự quan tâm đến việc thu thập kiến thức hơn là duy trì ý kiến của riêng họ, họ sẽ không nói câu đó. Thay vào đó, họ sẽ đưa ra các câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn đối với những ý kiến, quan điểm bất đồng với mình.

"Khả năng thay đổi suy nghĩ của bạn là một siêu năng lực"

"Dấu hiệu rõ ràng trên là thước đo hoàn hảo để đo lường sự cởi mở của bạn. Tôi thú nhận rằng đôi khi tôi nói: "Tôi có thể sai nhưng ..." và đã tin tưởng vào bản thân mình quá mức trong quá khứ. Nhưng sau khi suy nghĩ về những lời của Dalio, tôi có thể thấy rằng hầu hết những lần tôi sử dụng cụm từ này, tôi luôn bị thuyết phục bởi chính bản thân mình và chỉ muốn tỏ ra lịch sự với đối tác bên cạnh mà thôi. Tôi nghĩ mình cần phải bỏ qua sự khó chịu và bảo thủ của bản thân để đào sâu vào suy nghĩ của người đang có quan điểm bất đồng với mình. Có rất nhiều lời khuyên tuyệt vời của những lãnh đạo thành công về cách tạo ra một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với những người có luồng ý kiến trái ngược", Shane Parrish, một blogger của wedsite Farnam Street nói.

Có một chút đau đớn khi phải thừa nhận rằng tôi có thể không phải lúc nào cũng cởi mở như tôi hy vọng. Nhưng sự đền đáp khi tôi đang cố gắng sửa chữa hành vi của mình là điều đáng giá nhất.

Shane Parrish đã viết suy nghĩ sâu sắc của mình về cuốn sách "Principles" – "Nguyên tắc" của Dalio như sau: "Không ai muốn thừa nhận rằng họ là người bảo thủ. Nhưng họ cần biết rằng sự can đảm có lợi thế rất lớn và tâm trí là một dạng siêu năng lực".