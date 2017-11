Chỉ với 700 triệu - có nên đầu tư vào The Coastal Hill Quy Nhơn?

Lời giải cho bài toán đầu tư sinh lời hấp dẫn

Với nhiều nhà đầu tư đã quyết định lựa chọn The Coastal Hill Quy Nhơn, đây là kênh đầu tư bất động sản sinh lời cực kỳ hấp dẫn, bởi số tiền đầu tư không nhiều. Với căn hộ khách sạn tại đây, trị giá từ 1,9 tỷ đồng, sau khi được ngân hàng hỗ trợ, số vốn đầu tiên mà nhà đầu tư bỏ ra chỉ khoảng từ 700 triệu đồng.

Theo cam kết của chủ đầu tư-tập đoàn FLC, mỗi năm, nhà đầu tư sẽ thu về 190 triệu tiền thuê, tương đương 10% lợi nhuận và 54 triệu từ 15 đêm nghỉ miễn phí (trị giá 3,6 triệu/đêm). Như vậy, tổng doanh thu sẽ đạt 244 triệu/năm, tương ứng hiệu suất lợi nhuận đầu tư căn hộ The Coastal Hill lên tới hơn 30% trong năm đầu tiên.

Cam kết này sẽ được duy trì trong 10 năm liên tiếp. Theo đó, chỉ cần làm một phép tính đơn giản sẽ thấy ngay tiền thuê của 10 năm (chưa tính tiền từ đêm nghỉ miễn phí) đã bằng tổng giá trị căn hộ, đồng nghĩa với sự hoàn vốn chỉ trong một thời gian không dài.

Sau 10 năm, lợi nhuận đầu tư trên thực tế tại The Coastal Hill Quy Nhơn còn có thể cao hơn nữa. Nếu mỗi căn hộ khách sạn chỉ cần khai thác 10 tháng trong năm với công suất 60%, là đã đạt được tổng doanh thu 648 triệu đồng. Sau khi trừ đi 30% chi phí vận hành quản lý và chia sẻ lợi nhuận 85/15 giữa khách hàng và chủ đầu tư, chủ căn hộ sẽ thu về lợi nhuận lên tới 385 triệu, hiệu suất đầu tư đạt đến 25,9%.

The Coastal Hill trải dài trên sườn đồi, hướng trọn vẹn biển Quy Nhơn tuyệt đẹp.

Ngoài yếu tố lợi điểm về kiến trúc độc đáo nhằm mang đến sự choáng ngợp và những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng cùng tiêu chuẩn xây dựng xanh của LEED (Mỹ), thì lời giải tối ưu cho bài toán đầu tư “2 trong 1” này đã thật sự là cú hích giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định “xuống tiền”. Rất nhiều khách hàng đã “chốt” xong sản phẩm vừa ý, sau đó đã giới thiệu cho người thân, bạn bè tìm hiểu và chọn lựa.

Điều mà nhiều nhà đầu tư tâm đắc, đó chính là mức vốn đầu tư vừa phải, trong khi có quá nhiều tiềm năng để có thể cho thuê và tăng giá trong tương lai. The Coastal Hill có một tham chiếu rất tốt là dự án FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort đã vận hành từ năm 2016 – một dự án đã tạo “cú hích” lớn cho du lịch Bình Định với công suất đặt phòng thường xuyên từ 95- 100% trong mùa cao điểm.

Các căn hộ khách sạn tại The Coastal Hill đều có view hướng biển.

Sức cuốn hút của tiềm năng du lịch Bình Định

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, Bình Định là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng về khách du lịch cao nhất nước. Năm 2016, tổng số khách du lịch tới Bình Định đạt 3,2 triệu người, tăng 23% so với 2015, trong đó khách quốc tế tăng 24%. Công suất đặt phòng thường xuyên cao hơn 70%”.

Chính điều này, sẽ khiến các nhà đầu tư yên tâm hơn khi tương lai không xa, giá trị bất động sản ở Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng sẽ tăng cao. Đó, là nhờ sự phát triển đột phá của du lịch tỉnh này, cũng như việc đầu tư về hạ tầng của thành phố Quy Nhơn như sân bay quốc tế, nhà ga có công suất tới 5.5 triệu vào năm 2020.

Thêm vào đó, thị trường thị trường du lịch truyền thống như Đà Nẵng, Nha Trang đã đạt mức bão hòa thì Quy Nhơn được đánh giá sẽ là một điểm đến mới hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, năm 2016 tỉnh này đã đón 3,2 triệu lượt khách, kèm theo đó là doanh thu du lịch tăng trưởng tới 44%, đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tăng trưởng cao đến từ thành phố biển Quy Nhơn.

Với việc sở hữu căn hộ khách sạn The Coastal Hill Quy Nhơn nhà đầu tư sẽ an tâm khi đã nắm trong tay giải pháp đầu tư an toàn, sinh lời ổn định, lâu dài và đón đầu xu hướng bứt phá của một thị trường du lịch đầy tiềm năng.