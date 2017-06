Chia tay LienVietPostBank, ông Dương Công Minh có thể đã thu về 1.200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ( LienVietPostBank ) vừa công bố việc CTCP Him Lam đã không còn là cổ đông của ngân hàng này.

Cụ thể, Công ty Him Lam, nhà sáng lập cũng là cổ đông lớn nhất tại LienVietPostBank với việc sở hữu 96,77 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ chính thức thoái vốn khỏi ngân hàng. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 23/6/2017.

Ông Dương Công Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank đang sở hữu 99% cổ phần Him Lam.

Với mức giá quanh vùng 12.500 đồng/cổ phiếu hiện tại, ông Minh sẽ thu về khoảng 1.200 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn khỏi LienVietPostBank.

Lúc này đồng thời phát sinh câu hỏi đặt ra là, vậy nhà đầu tư nào có đủ khả năng để bỏ ra số tiền lớn như vậy gom cổ phiếu LienVietPostBank?

Trong một diễn biến khác, các lãnh đạo của LienVietPostBank gần đây liên tục mua bán cổ phiếu, đặc biệt là sau khi có thông tin lãnh đạo cấp cao nhất của ngân hàng có thể gia nhập Sacombank trong công cuộc tái cơ cấu ngân hàng có mạng lưới rộng nhất nhóm cổ phần.

Trong đó điển hình là ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc ngân hàng, đã quyết định chi cả trăm tỷ đồng để mua vào hơn 11 triệu cổ phiếu, hay Phó Tổng Giám đốc Bùi Thái Hà cũng đăng ký mua hơn 5 triệu cổ phiếu với số tiền khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Trở lại với việc thoái vốn của Him Lam, trước đây có thông tin rằng ông Dương Công Minh sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng ứng cử vào HĐQT của Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021, tuy nhiên rào cản lớn nhất với ông Minh là Him Lam là cổ đông lớn nhất của Liên Việt. Do đó, việc Him Lam thoái vốn lần này có thể được xem là một tín hiệu rõ ràng cho thấy những thông tin ấy đang dần được khẳng định, đồng thời con đường để ông Dương Công Minh gia nhập Sacombank cũng rộng mở hơn.

Tùng Lâm

Theo Nhịp sống kinh tế