Chiến dịch troll đối thủ thất bại nhất lịch sử Pepsi: Móc mỉa Coca Cola là 'kẻ đáng sợ', Pepsi không ngờ nhận lại cú phản đòn khiến cả một thương hiệu 'muối mặt'

Giữa Pepsi và Coca Cola luôn tồn tại một "mối thù" không đội trời chung suốt nhiều thập kỷ qua mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Bản thân 2 thương hiệu này cũng thường xuyên công khai "móc mỉa" nhau thông qua những chiến dịch quảng cáo hài hước, thú vị.

Đáng kể nhất trong số đó có thể kể đến là dịp Halloween năm 2013. Cụ thể, vào kỳ nghỉ năm này Pepsi đã biết nắm bắt cơ hội và cho ra một ấn phẩm quảng cáo mang tính mỉa mai và châm biếm cùng cực đối với đối thủ của họ là Coca Cola.

Được tạo ra bởi agency Buzz in a Box tại Brussels, Bỉ, hình ảnh Pepsi mặc áo choàng mang tên Cola Coca (để tránh bất cứ vi phạm bản quyền nào với tên thương hiệu Coca Cola) cùng với thông điệp "We wish you a scary Halloween" (Chúc bạn một Halloween rùng rợn).

Ý tưởng của quảng cáo này dựa trên sự thật rằng mỗi khi dịp Halloween đến, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật đáng sợ, Pepsi đã đưa đến thông điệp là Coca Cola là một thứ nước uống đáng sợ và lon Pepsi hóa trang thành Coca để đi hù dọa mọi người.

Chỉ vài tiếng sau khi được đăng tải trên fanpage "Ads of the world", mẩu quảng cáo đạt được 300.000 người xem trên Facebook, hơn 3.000 lượt chia sẻ trên Facebook, và được rất nhiều lượt loan tin trên Twitter và Google+ chỉ trong một đêm. Những con số lan truyền của quảng cáo trên là mơ ước cho nhiều mẫu quảng cáo trên thế giới.

Tuy nhiên, có một điểm yếu chết người trong quảng cáo tưởng chừng như "troll" triệt để này của Pepsi đó là nó dễ dàng bị hiểu theo nhiều nghĩa. Có rất nhiều cách hiểu khác nhau khi lần đầu nhìn thấy quảng cáo này:



- Pepsi nhỏ bé muốn được trở thành siêu anh hùng Coca Cola.

- Pepsi sợ hãi Coca Cola (vì Coca được coi là nhân vật đáng sợ).

- Pepsi đang cố tình hạ giá Coca Cola và có phần chơi xấu.

….

Ngay lập tức, không chịu để bị "sỉ nhục", phía Coca Cola đã tung đòn đáp trả. Một hình ảnh mang tính ủng hộ Coca Cola đã được phát tán nhanh chóng trên 9gag - Kênh thông tin giải trí vô cùng lớn tại Mỹ.

Rất đơn giản, Coca Cola chỉ nhẹ nhàng đăng tải đúng hình ảnh Pepsi đã đưa ra trước đó, nhưng logo là logo của Coca Cola và thay đổi thông điệp thành "Everybody wants to be a hero" (Ai cũng muốn trở thành anh hùng). Chiêu thức này đã phản đòn quảng cáo của Pepsi rất mãnh liệt.

Thông điệp này của Coca Cola rất rõ ràng, khó bị hiểu nhầm khiến mọi người ngay lập tức liên tưởng Coca chính là Siêu nhân (Superman), người siêu anh hùng nổi tiếng nhất ở Mỹ với sức mạnh phi thường, người thường xuyên cứu thế giới bởi những tên tội phạm xấu xa, gian ác. Cùng với đó, Pepsi từ kẻ đi trêu chọc giờ lại bị tưởng tượng như một đứa trẻ hằng mong muốn được như siêu nhân Coca Cola mà không bao giờ được.