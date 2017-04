Chiến lược đầu tư mang đến lợi nhuận của Phát Đạt

Không ngại thử sức ở lĩnh vực khó

Công Ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là một điển hình, với hàng loạt quỹ vị trí tốt có được nhờ dự án BT. Năm 2016, Phát Đạt xin được tham gia đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 7 với Khu đô thị Sala (Quận 2) với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, trước đó là những công trình giao thông trọng điểm như năm 2015 đơn vị này khánh thành cầu Mỹ Lợi với tổng giá trị gần 1.450 tỷ đồng.

Đặc biệt, khi quyết định “đổ tiền” vào dự án cầu Mỹ Lợi, Phát Đạt được cho là đi nước cờ mạo hiểm khi mà các nhà đầu tư khác rút khỏi dự án vì không nắm chắc khả năng sinh lợi cao. Sau khi đưa vào hoạt động, Phát Đạt đã cho thấy việc đầu tư vào dự án này là đúng đắn vì hiện nay dự án này mang lại nguồn thu cho Phát Đạt.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này cho biết Phát Đạt không phải may mắn mà được UBND TP.HCM chấp thuận cho thực hiện xây dựng các dự án BT này, bởi việc chọn nhà đầu tư cho những dự án trọng điểm của thành phố luôn được cân nhắc từ uy tín, tiềm lực kinh tế và chất lượng công trình đã xây dựng trước đó. Đương nhiên Phát Đạt đều đạt được những yêu cầu này.

Chất lượng làm nên giá trị Phát Đạt

Có thể thấy, thương hiệu dự án bất động sản Phát Đạt từ khi xuất hiện năm 2004 tới nay luôn nằm trong top dự án cao cấp. Đơn cử như dự án The EverRich tại TP.HCM tiếp tục được nối dài từ dự án The EverRich 1 (đường Lê Đại Hành, Quận 11), The EverRich 2 (đường Đào Trí, Quận 7) đến The EverRich 3 (phường Phú Thuận, Quận 7) và The EverRich Infinity (đường An Dương Vương, Quận 5).

Cả The EverRich 3 và The EverRich Infinity đều chú trọng đến thiết kế căn hộ xanh, hài hòa với thiên nhiên nhưng không tách rời những tiện ích hiện đại. Tất cả các dự án của Phát Đạt đều nằm ở những vị trí đẹp, quy hoạch hoàn chỉnh, thiết kế hiện đại cùng cam kết chất lượng, tiến độ và chiến lược giá hợp lý.

Một điểm nữa có thể thấy ở các công trình của Phát Đạt đó là tiến độ xây dựng nhanh, đơn cử như dự án The EverRich Infinity (290 An Dương Vương, Quận 5) được khởi công tháng 08/2015 và tới Quý 4 năm 2016 đã bàn giao nhà vượt tiến độ cho khách hàng. Năm 2007, xây dựng dự án The EverRich 1 và năm 2009 đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng vào ở.

Đặc biệt, ở những dự án này khách hàng luôn thấy bóng dáng xây dựng cũng như thiết kế hiện đại, tinh tế do những đơn vị thi công và thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay thực hiện. Đơn cử như dự án The EverRich Infinity do thiết kế landscape từ công ty TNHH Land Sculptor Studio Việt Nam thực hiện, thiết kế nội thất và kiến trúc từ công ty TNHH kiến trúc NQH.

Đối với dự án Millennium do thiết kế landscape từ công ty CP Bee Green, thiết kế nội thất và kiến trúc từ công ty TNHH PTW Việt Nam thực hiện. Nội thất dự án cũng được Phát Đạt hướng tới cho khách hàng, như tại dự án The EverRich Infinity chủ đầu tư này tặng miễn phí nội thất của Teka trong gói quà tặng thiết bị nội thất cao cấp để nêu bật lên sự đẳng cấp của dự án.

Nói về định hướng năm 2017 của Phát Đạt, ông Đạt cho biết sẽ chú trọng vào phát triển kế hoạch giảm hàng tồn kho và thiết lập cơ chế bền vững qua việc thu lợi nhuận từ các dự án, chuyển nhượng một phần dự án The EverRich 3 để có nguồn lực tài chính vững mạnh giúp Phát Đạt phát triển các dự án bất động sản cũng như thực hiện các dự án BT khác cho TP.HCM, trở thành điểm mạnh quan trọng làm nên thương hiệu của Phát Đạt, tạo dựng niềm tin hợp tác công tư trong việc thực hiện các dự án BT tầm cỡ.

