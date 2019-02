Chính phủ yêu cầu thay nhà đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT), UBND tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan báo cáo rõ Thủ tướng Chính phủ nguyên nhân của việc chậm tiến độ dự án cũng như trách nhiệm của các đơn vị; đề nghị tiếp tục đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT, đảm bảo thông tuyến vào năm 2020 để đáp ứng yêu cầu vận tải liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ GT-VT cần thống nhất với UBND tỉnh Tiền Giang để đề xuất chuyển đổi cấp quản lý nhà nước đối với dự án; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về lãi suất vay vốn cũng như các vướng mắc khác đối với dự án; đồng thời rà soát, xây dựng lại phương án tài chính của dự án trên cơ sở dùng vốn tài trợ của các ngân hàng thương mại nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ cấu lại nhà đầu tư dự án, thay thế nhà đầu tư yếu kém bằng nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật để tiếp tục đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra (được khởi công năm 2009, đến nay mới đạt 15,8% khối lượng công việc). Nguyên nhân là do việc huy động vốn gặp khó khăn, do thay đổi cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách về đầu tư PPP (hình thức đối tác công - tư), cũng như năng lực của nhà đầu tư.



Theo ông Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp thực hiện dự án), phương án tài chính của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, bị phá vỡ do nguồn vốn vay tín dụng 6.850 tỉ đồng chưa được giải ngân do các ngân hàng đưa ra nhiều điều kiện ràng buộc.

Trong đó có những vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT liên quan đến việc thế chấp tài sản, lãi suất vốn vay, phần hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt, điều kiện tiên quyết được các ngân hàng đưa ra là phải thay thế nhà đầu tư Yên Khánh (Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh), một cổ đông chiếm 30% vốn tại dự án đang liên quan đến vụ án hình sự.

Ngoài ra, cũng theo ông Dũng, lãi suất vốn vay trong phương án tài chính được phê duyệt ngày 15-6-2017 là 7,82%/năm, thấp hơn hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng (mức lãi suất vốn vay trung bình của 4 ngân hàng) là 10,83%/năm (thấp hơn 2,98%/năm), do đó không giải ngân được vốn vay tín dụng do chênh lệch lãi suất theo quy định với hợp đồng tín dụng quá lớn.



Theo tìm hiểu, tháng 11/2009, Công ty CP Phát triển đường cao tốc BIDV khởi công dự án lần 1. Tháng 2/2012, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT tiếp nhận nguyên trạng dự án do BIDV từ chối tiếp tục triển khai.

Tháng 10/2014, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư dự án theo hình thức BOT, nhà nước hỗ trợ bằng quyền thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, đồng thời giao Bộ GT-VT quyết định việc chỉ định nhà đầu tư.

Tháng 2/2015, dự án được tái khởi động lần 2, mục tiêu hoàn thành vào năm 2018, với liên danh 6 doanh nghiệp góp vốn đầu tư. Tháng 6/2017, dự án được điều chỉnh vốn đầu tư 9.668 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào quý II/2020.

Tháng 8/2018, Bộ GTVT cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến 31/12/2020.