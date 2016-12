[Chọn cổ phiếu] Cổ phiếu bị định giá thấp hơn thị trường và còn dư địa tăng trưởng trong năm 2017

Theo Báo cáo phân tích mới đây của CTCK Sài Gòn (SSI), một số cổ phiếu định giá thấp hơn thị trường và còn dư địa tăng trưởng trong năm 2017 đã giữ được giá tốt trong khi thị trường chung mất điểm trong tuần qua. Do đó, SSI cho rằng nên tiếp tục được tích lũy vì các cổ phiếu này sẽ vận động nhanh hơn các cổ phiếu khác khi thị trường tăng trở lại. Các cổ phiếu đó bao gồm FPT, REE, EVE, CTD, DHG, QNS.

FPT: Tiềm năng tăng trưởng ở các mảng kinh doanh có thế mạnh

Tại giá 42.000 đồng/cổ phiếu, FPT được giao dịch ở mức P/E 2017 là 9.2x, thấp hơn so với P/E lịch sử trong 3 năm là 11x và so với /PE chung của thị trường. Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu FPT là 55.000 đồng/cổ phiếu dựa trên mức /PE mục tiêu là 12x, tính theo EPS ước tính năm 2017 dựa trên mô hình định giá DCF.

Yếu tố giúp cổ phiếu tăng giá

FPT chưa thể hoàn thành thoái vốn trong năm 2016, do gom chung FTG và FRT vào một gói. Công ty có thể thay đổi cấu trúc để phù hợp với “khẩu vị” nhà đầu tư, và kỳ vọng có thể hoàn thành trong Q1/2017. Thương vụ này là động lực hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian sắp tới do thoái vốn thành công FPT sẽ (i) cải thiện được tỷ suất lợi nhuận do FTG có tỷ suất lợi nhuận thấp (ii) có nguồn tiền lớn và (iii) trở thành một công ty thuần về công nghệ (FSOFT và FTEL), vốn là thế mạnh của FPT. FTEL sẽ niêm yết trên sàn UpCom. Chúng tôi tin rằng đó là một tín hiệu tích cực cho thấy SCIC có thể sẽ thoái vốn khỏi FTEL trong 1-2 quý tới

REE: Định giá thấp, triển vọng quý 4 tích cực

REE đang được giao dịch tại P/E 2016 là 7.7x và P/E 2017 là 6,8x, đây là mức khá thấp. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE ở mức giá mục tiêu 1 năm là 27.140 đồng/cổ phiếu, tương đương PE mục tiêu là 7,7x.

Trong quý 4/2016, chúng tôi cho rằng lợi nhuận của REE sẽ đƣợc cải thiện đáng kể nhờ:

Lợi nhuận của PPC hồi phục nhờ đồng JPY giảm giá và bắt đầu áp dụng giá bán theo hợp đồng PPA mới cho Phả Lại 1. Giá trị đơn hàng chưa thực hiện ở mảng M&E 5.000 tỷ đồng, nhờ đó giúp duy trì tăng trưởng ổn định cho mảng M&E. TBC dự kiến sẽ tạo ra sản lượng cao hơn trong mùa mưa. REE gần đây đã thoái 6,76 triệu cổ phiếu DNW, tạo 25 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 4/2016. REE có thể sẽ ghi nhận doanh thu từ dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quý 4/2016 (lợi nhuận trước thuế khoảng 100 tỷ đồng).

Trong năm 2017, chúng tôi cũng thấy một vài tín hiệu tích cực cho REE:

Đồng USD mạnh lên sau cuộc bầu cử Mỹ có thể sẽ là tín hiệu đà tăng của đồng JPY suy giảm vào năm 2017 hoặc thậm chí giảm giá. Theo giả định của chúng tôi, đồng JPY sẽ tăng 6,5% trong năm 2017. Biên lợi nhuận gộp của PPC sẽ được cải thiện nhờ áp dụng giá bán theo hợp đồng PPA mới cho PL1. Lợi nhuận của TBC và TMP dự kiến sẽ tốt hơn khi hiện tượng El Nino kết thúc. Giá than đã tăng gấp đôi thời gian gần đây, nhờ đó sẽ giúp cải thiện kết quả kinh doanh của các công ty than

EVE: Định giá thấp trong ngành hàng tiêu dùng

Về mặt định giá, EVE đang được giao dịch ở mức giá 24.600 đồng/cp tương ứng P/E 2016 là 8.8x và P/E 2017 là 8.2x, khá thấp đối với một cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và so với P/E thị trường. Chúng tôi ưa thích cổ phiếu EVE dựa trên định giá thấp và cổ tức tiền mặt ổn định. Với PE mục tiêu 1 năm là 10x, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ở mức giá mục tiêu 1 năm là 29.500 đồng/cp.

Trong quá khứ, EVE thường trả cổ tức tiền mặt cao. Công ty có kế hoạch sử dụng 50% lợi nhuận ròng để chia cổ tức bằng tiền mặt, theo ước tính của chúng tôi, có thể đạt 1.300 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 5,6% hàng năm).

CTD: Thương hiệu xây dựng hàng đầu, không vay nợ và tăng trưởng mạnh trong năm 2016

Ở mức giá 182.400 đồng/cp tại ngày 12/12/2016, CTD đang giao dịch tại P/E dự phóng 2016 là 10.3x, P/E dự phóng 2017 là 9.1x sau khi pha loãng từ việc phát hành riêng lẻ. Chúng tôi ưa thích cổ phiếu CTD do công ty có (1) thương hiệu mạnh; (2) số dư tiền mặt lớn, không vay nợ và (3) số đơn hàng chưa thực hiện lớn. Rủi ro của công ty là thị trường bất động sản suy giảm. Với PE mục tiêu là 10x, giá mục tiêu 1 năm đối với CTD là 197.402 đồng/cp sau khi pha loãng.

Ước tính 2016. Dựa trên giả định CTD ghi nhận 80% đơn hàng tồn đọng chuyển giao từ năm 2015 và 40% giá trị hợp đồng mới trong năm 2016, chúng tôi ước tính doanh thu 2016 tăng 52,4% so với năm trước lên gần 20.826 tỷ đồng Lợi nhuận ròng sau thuế tăng mạnh 114% so với năm trước đạt 1.426,6 tỷ đồng, tương ứng EPS đạt 17.605 đồng sau khi phát hành riêng lẻ.

Ước tính 2017. Chúng tôi ước tính doanh thu 2017 tăng 10% so với năm 2016 đạt khoảng 22.909 tỷ đồng trong khi đó lợi nhuận ròng sau thuế tăng 14% so với năm 2016 đạt 1.625,9 tỷ đồng nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định và thu nhập lãi tăng. EPS 2017 ước tính đạt 19.945 đồng sau khi pha loãng cổ phiếu.

Nhằm giảm rủi ro khi mảng bất động sản suy yếu, CTD muốn đa dạng nguồn doanh thu trong tương lai. CTD muốn tập trung hơn vào phân khúc Công nghiệp và cơ sở hạ tầng, đây là phân khúc có tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 10% và 8-9%, cao hơn tỷ suất lợi nhuận gộp phân khúc nhà ở. Ngoài ra, doanh thu cho thuê văn phòng được kì vọng là nguồn thu ổn định cho công ty, CTD đặt kế hoạch doanh thu xây dựng chiếm 50-60% tổng doanh thu và phần còn lại là doanh thu từ nguồn khác trong dài hạn.

DHG: Định giá hấp dẫn, lợi thế đầu ngành

EPS của DHG có thể đạt 6.982 đồng trong năm 2016 và 8.048 đồng trong năm 2017. Cổ phiếu đang giao dịch tại P/E 2016 và 2017 là 13.2x và 11.4x. Chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn so với lịch sử, so với các doanh nghiệp cùng ngành và /PE thị trường hiện tại. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cổ phiếu cho mức giá mục tiêu 1 năm là 117.700 đồng/cp (PE mục tiêu 1 năm là 15x).

Tiềm năng của thị trường được VN và lợi thế của DHG trong ngành Ngành công nghiệp dược phẩm VN dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 13,4% trong 4 năm tới DHG có sản phẩm tốt và mạng lưới phân phối rộng khắp thông qua các công ty con và chi nhánh. DHG có thể tăng doanh số bán hàng hóa sản xuất với tỷ lệ cao hơn so với trung bình ngành. Doanh thu từ hàng thương mại cũng có thể tăng nhờ phân phối sản phẩm của cổ đông chiến lược mới là Taisho và xuất khẩu. DHG tăng sản xuất tại nhà máy mới, ưu đãi thuế sẽ tăng và hỗ trợ lợi nhuận

QNS: Định giá hấp dẫn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) được niêm yết trên sàn UPCOM ngày 20/12/2016 với giá niêm yết 80.000 đồng/cổ phiếu. Gía cổ phiếu đã tăng 20,2% từ ngày niêm yết, đóng cửa ngày 23/12 ở mức giá 96.200 đồng.

Chúng tôi ước tính tăng trưởng CAGR lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn 2016-2021 sẽ khoảng 8,6%. Theo con số từ ban lãnh đạo, tăng trưởng lợi nhuận trong 5 năm tới có thể ở mức 10-15%/năm. Tại mức giá 96.200 đồng/cp, QNS đang được giao dịch tại P/E 2016 là 11.9x và , mức định giá hấp dẫn đối với một doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng bền vững. Giá mục tiêu 1 năm chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu là 126.687 đồng.

Triển vọng

QNS là doanh nghiệp sản xuất sữa đậu nành lớn nhất tại Việt Nam với thị phần 84,2% trong năm 2015 (Nguồn: AC Nielsen). Mảng kinh doanh sữa đậu nành (Nhà máy Vinasoy với hai thương hiệu Fami và Vinasoy) là mảng kinh doanh đóng góp doanh thu và lợi nhuận nhiều nhất cho QNS, với tỷ lệ đóng góp 48,6% doanh thu và 62,5% lợi nhuận trước thuế.

Đường (thương hiệu đƣờng Quảng Ngãi) đứng sau mảng sữa đậu nành với đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho QNS với tỷ lệ tương ứng khoảng 30,7% và 16,2% trong năm 2015. Năm ngoái, khối lượng đường tiêu thụ đạt 175.000 tấn, chiếm khoảng 11% thị phần cả nước. Trong một vài năm tới, khối lượng đường dự kiến sẽ tăng gấp đôi, nhờ mở rộng công suất

Bia (thương hiệu Dung Quất) là mảng kinh doanh đóng góp lớn thứ ba vào doanh thu, với tỷ lệ khoảng 7,8% trong năm 2015 và 5,8% vào tổng lợi nhuận.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/SSI