Chọn đúng bạn thì sống không đau đầu, từ chối đúng người thì sống không vướng mắc: Nguyên tắc đơn giản mà mấy ai làm được?

Đối với nhiều người, để nói ra chữ "Không" cần rất nhiều can đảm, có thể do hoàn cảnh đưa đẩy, cũng có thể do nể mặt đối phương. Tuy vậy, trong công việc hay trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, chúng ta bắt buộc phải học cách từ chối những yêu cầu vô lý của người khác để không tự đẩy bản thân rơi vào quá nhiều vướng mắc và mệt mỏi.



Đôi khi, chúng ta cho rằng từ chối người khác là một hành động làm mất mặt, không nể tình nghĩa với đối phương. Chính vì vậy, khi đối mặt với những yêu cầu, những lời nhờ vả của họ, cho dù trong lòng không muốn làm như vậy, rất nhiều người vẫn phải âm thầm chấp nhận để thể hiện sự nể mặt của bản thân. Cho dù khó xử và vướng mắc đến mấy, đa số chúng ta vẫn không thể nói ra lời từ chối người khác một cách thẳng thắn.

Bận tâm đến mặt mũi và tình nghĩa, không biết cách lắc đầu cự tuyệt, chúng ta đang tự tạo ra hoàn cảnh xấu và làm khổ chính mình. Trước những yêu cầu vô lý từ người khác, chúng ta cần phải biết cách từ chối hợp lý, rõ ràng vì chỉ có như vậy, cuộc sống mới trở nên dễ dàng, thoải mái hơn.

Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tự chúng ta phải biết phân biệt cho thích đáng, rõ ràng.

Chọn đúng bạn thì sống không đau đầu, từ chối đúng người thì sống không vướng mắc. Cho dù trong cuộc sống, mỗi người đều có rất nhiều chuyện khó xử. Khi người khác gặp khó khăn, muốn nhờ bạn giúp đỡ, nếu chuyện đó nằm trong tầm khả năng của mình, có thể giúp thì nhất định phải giúp. Có thể chìa bàn tay giúp người trong lúc hoạn nạn, họ sẽ trân trọng và nhớ ơn bạn suốt đời. Tuy nhiên, nếu gặp những yêu cầu không hợp lý, chúng ta nên tỉnh táo để đưa ra lời cự tuyệt thích đáng. Cho dù hoàn cảnh lúc ấy khó xử đến mấy thì vẫn phải tìm cách nói ra, chỉ có tiếng "Không" rõ ràng mới có thể giúp cuộc sống của bạn thanh thản hơn, bình tĩnh hơn.



Từ chối người khác là cách "cứu lấy" cuộc sống của chính mình

Nếu có lý do thỏa đáng, đừng ngại ngần nói lời từ chối người khác. Khi yêu cầu giúp đỡ, ai cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chấp nhận cả hai kiểu đáp án. Vì vậy, cho dù chúng ta đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cũng đều nằm trong dự kiến của họ. Chuyện không muốn làm thì tốt nhất đừng cố ép, cũng như chuyện không đủ khả năng thì tốt nhất đừng bao giờ nhận. Cho dù trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, một lời từ chối thẳng thắn, rõ ràng, không quanh co và thỏa đáng sẽ giải quyết rất nhiều rắc rối không đáng có. Có thể khi vừa bị từ chối, đối phương nhạy cảm và khó chịu trong lòng nhưng một thời gian sau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu là người thông tình đạt lý thì sớm muộn gì họ cũng cảm thông cho chúng ta.

Học được cách từ chối, bạn mới làm cho cuộc sống của mình trở nên "dễ thở" hơn một chút. Ai cũng chỉ có một cuộc đời mấy chục năm ngắn ngủi, nếu không biết sống cho chính mình và chỉ chăm chăm làm theo lời người khác để lấy lòng, có phải chúng ta đã lãng phí cả tuổi xuân rồi hay không? Đừng làm những việc mà bạn không muốn làm, đừng quan tâm đến ý kiến ​​của người khác. Chỉ khi nào biết cách từ chối, học cách nói "Không", đó mới là lúc bạn đối xử tử tế với chính bản thân mình. Đừng vì người khác mà làm khổ, cưỡng ép bản thân để rồi tự nhận phần đắng cay về mình.

Ảnh minh họa.

Từ chối người khác là trách nhiệm cho bản thân và cho chính họ

Đừng lo lắng về việc làm tổn thương người khác khi bạn từ chối vì nếu cưỡng ép bản thân, bạn lại đang tổn thương chính mình. Và hãy nhớ rằng, từ chối không phải lời nói thể hiện sự xa cách mà phải bộc lộ sự chân thành, vừa khiến nội tâm mình thoải mái, vừa không làm đối phương mất mặt. Trước khi đưa ra quyết định, hãy cẩn thận lắng nghe hoàn cảnh của người ta, cân nhắc kỹ càng xem mình có đủ khả năng thực hiện yêu cầu của họ hay không. Đừng để người khác vừa mở miệng, còn chưa đề cập gì cụ thể, bạn đã vội vàng kiếm cớ quanh co để chối từ. Đó không hẳn từ chối mà đơn giản là trốn tránh khó khăn.

Cho dù làm bất cứ chuyện gì đều cần chú ý tới cách thức nói chuyện và phương pháp xoa dịu, đặc biệt là khi bạn muốn nói lời từ chối yêu cầu của đối phương. Khi từ chối, hãy kiên nhẫn giải thích để đối phương hiểu chỗ khó xử của bạn và nhận được lời khuyên cần thiết. Giọng điệu và cách nói chuyện cần phải được lựa chọn kỹ càng, tìm lối biểu đạt uyển chuyển để không làm mất mặt hay khó xử cả hai bên.

Học cách từ chối người khác và hiểu sự từ chối của người khác với mình là những điều bắt buộc phải trải qua để trưởng thành hơn trên đường đời. Khi bạn làm được cả hai điều ấy, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không còn mệt mỏi vì những lý do không tên và ánh nắng tươi sáng đang ngập tràn.