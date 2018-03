[Chọn sách cho nhà đầu tư] Kinh nghiệm tìm thời điểm "chuẩn" để mua cổ phiếu của tác giả "Đầu tư như một cuộc chiến"

Tác giả Gerald M. Loeb

Tác giả Gerald M. Loeb là một tác giả nổi tiếng, nhà quản lý quỹ và là một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Ông sinh vào tháng 7 năm 1899 và mất vào tháng 4 năm 1974. Ông chính là một nhà sáng lập của EF Hutton & Co - một trong những công ty môi giới hàng đầu tại phố Wall. Ông cũng tạo ra giải thưởng Gerald Loeb, được trao hàng năm cho sự xuất sắc trong các loại báo chí tài chính khác nhau.

Gerald Loeb đã viết rất nhiều cuốn sách về thị trường tài chính chứng khoán. Ông có hai tác phẩm để đời là: "The Battle For Investment Survival" và "The Battle For Stock Market".