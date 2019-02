Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Mang đặc sản thủ đô tiếp đãi phóng viên đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Chia sẻ với các phóng viên trong cuộc họp báo trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Hà Nội rất phấn khởi và vui mừng khi được chọn là nơi đăng cai tổ chức sự kiện cả thế giới theo dõi.



"Hà Nội là nơi diễn ra nhiều hội nghị quốc tế lớn nhưng đây là lần đầu được chọn là nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên. Hà Nội, thực hiện ý kiến chủ đạo của Trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi đã tiến hành hàng loạt công tác chuẩn bị cho Hội nghị", Chủ tịch Chung nhấn mạnh.

Ngoài việc trang trí và lắp đặt màn hình LED kích thước lớn để truyền tải thông tin tới người dân và du khách, Hà Nội cũng đẩy mạnh các công tác liên quan đến vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu hộ cứu nạn và giải quyết cấp cứu khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và mọi công tác liên quan cũng đã được triển khai.

"Dù thời gian ngắn, công việc nhiều nhưng chúng tôi đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như đáp ứng yêu cầu của các đoàn tiền trạm Mỹ và Triều Tiên đưa ra đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp", ông Chung chia sẻ.

Để phục vụ tốt nhất các đoàn báo chí trong và ngoài nước tới tác nghiệp, Hà Nội đã huy động 4 chuyến xe buýt 2 tầng, hoạt động với tần suất 15 phút/chuyến để đưa phóng viên từ Trung tâm báo chí tới các địa điểm tác nghiệp và ngược lại. Ngoài ra, với các phóng viên được cấp thẻ, hệ thống xe buýt công cộng, xe BRT sẽ phục vụ miễn phí họ trong quá trình tác nghiệp ở Hà Nội.

"Hà Nội cũng đã mời những nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng của thành phố để phục vụ các phóng viên ở Trung tâm báo chí. Phóng viên tác nghiệp sẽ được thưởng thức phở bò, phở gà, bún thang, bún chả, cà phê trứng… hoàn toàn miễn phí", ông Chung cho biết.

Việc làm của Hà Nội không chỉ là sự phục vụ tốt nhất với các phóng viên tới tác nghiệp mà còn là cách quảng bá hình ảnh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tới đông đảo bạn bè quốc tế. Sự kiện này càng ý nghĩa hơn khi năm nay, Hà Nội sẽ kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO vinh danh thủ đô của Việt Nam là Thành phố Vì hòa bình. Hà Nội cũng là thành phố duy nhất của châu Á được vinh danh với danh hiệu này.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng mong đợi Hà Nội, thành phố 1.000 năm văn hiến, sẽ mang đến những trải nghiệm khó phai với những phóng viên tới tác nghiệp. Qua đó, Hà Nội cũng mong muốn được chào đón sự trở lại của các phóng viên quốc tế sau sự kiện để trải nghiệm những nét nổi bật về văn hóa ở thủ đô Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia từng trải qua nhiều năm chiến tranh. Khi đó, đàm phán hòa bình không hề diễn ra ở Việt Nam. Với việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Việt Nam sẽ trở thành nơi đàm phán hỏa bình của Mỹ - Triều Tiên. Nó nói lên rất nhiều điều về một đất nước Việt Nam với những thành tựu trong những năm qua.