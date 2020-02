Chủ tịch Vietnam Airlines: Lượng khách sụt giảm trầm trọng do dịch Covid-19

Ngày 20-2, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chinh phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, đại diện các Tập đoàn, Tổng Công ty đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra có diễn biến phức tạp.

Là một trong những ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, hàng không đang đối mặt với sự sụt giảm lớn lượng hành khách. Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho biết doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng lớn do dịch Covid-19.

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Vietnam Airlines dùng từ khủng hoảng để nói về những khó khăn mà doanh nghiệp này đang gặp phải. Đặc biệt, tổng thể lượng khách trên các mạng đường bay đang suy giảm trầm trọng. Cụ thể, lượng khách đi nước ngoài từ Việt Nam giảm 50% so với cùng kỳ. Lượng khách đi nội địa cũng giảm từ 40-50%.

Theo ông Minh, các thị trường như Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) sụt giảm từ 80-100%. Bên cạnh đó, các đường bay Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đang lao dốc rất mạnh, hiện nay sụt giảm khoảng 50%, nhưng Vietnam Airlines dự báo giai đoạn tới sẽ sụt giảm 70%.

Trước những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải do dịch Covid-19, ông Phạm Ngọc Minh cho biết đơn vị đã tổng hợp, có báo cáo gửi Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Giao thông Vận tải.

Vietnam Airlines thực hiện khử trùng máy bay đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh: Vũ Tuấn

Trên cơ sở những phân tích, dự báo về dịch bệnh, doanh nghiệp đã tính đến các phương án cắt giảm quy mô, thu hẹp quy mô sản xuất, tái cấu trúc nguồn lực để phù hợp với hoàn cảnh.

"Chúng tôi đã đưa ra 3 kịch bản khác nhau về tình hình dịch bệnh, trong đó dự báo sẽ bị ảnh hưởng đến cuối tháng 5, đầu tháng 6. Nếu dịch còn kéo dài thì tình hình của doanh nghiệp còn nghiêm trọng hơn rất nhiều" - ông Phạm Ngọc Minh nói.

Đại diện Vietnam Airlines kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, có cơ chế giảm thuế nhập khẩu, thuế môi trường đối với nhiên liệu của máy bay trong thời gian có dịch. Đồng thời, xem xét lùi thời gian nộp các khoản ngân sách trong thời gian dịch bệnh để cân đối nguồn lực.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cũng kiến nghị các bộ, ngành nới lỏng chính sách visa để thu hút du khách, hỗ trợ du lịch.

Tương tự, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, cũng cho biết ngành than đang chịu tác động không nhỏ do dịch Covid-19, bởi Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng của ngành than.

Đại diện Tổ công tác của Thủ tướng, ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết sẽ có tổng hợp, báo cáo Chính phủ để sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.