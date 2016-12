Chưa kinh doanh trò chơi có thưởng ở sân bay quốc tế

Thời gian có thể tái khởi động là khi có tổng kết, đánh giá 3 năm triển khai thực hiện dịch vụ kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo Nghị định 86/2013/NĐ-CP (sửa đổi).

Ý tưởng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khu vực cách ly của các sân bay quốc tế ở Việt Nam lần đầu tiên được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất vào tháng 7-2015. Đến tháng 11-2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định 86 sửa đổi, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Năm 2016, Bộ Tài chính đã triển khai các công việc cụ thể về vấn đề này, như thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập nghị định với sự tham gia của đại diện Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, đồng thời khảo sát thực tế tại các sân bay quốc tế.

Trong thời gian này, một số doanh nghiệp đã đề xuất được tham gia hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng ở sân bay quốc tế, như Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). ACV đánh giá dịch vụ kinh doanh này có thể phù hợp với các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Đà Nẵng...

Theo khảo sát của ACV, hành khách quá cảnh ở Việt Nam hoặc khách đi máy bay sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và xuất cảnh có thời gian lưu lại khá lâu tại khu vực cách ly nhà ga quốc tế của các sân bay để chờ khởi hành. Các sân bay quốc tế của một số quốc gia đã có nhiều dịch vụ mua sắm, giải trí, phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách trong thời gian chờ. Các yêu cầu cơ bản của đặc thù kinh doanh trò chơi có thưởng như an ninh, an toàn và chỉ dành cho đối tượng là người nước ngoài cũng được bảo đảm vì vị trí đặt thiết bị chơi nằm trong khu vực cách ly. Trước khi vào khu vực này, hành khách đã được kiểm tra bởi lực lượng an ninh hàng không và công an cửa khẩu.

Ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đã được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm từ năm 1992. Đây là loại hình kinh doanh có điều kiện, chỉ dành cho các doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 5 sao hoặc hạng cao cấp trở lên, có khu vực bố trí điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Các cơ sở này cũng phải có người quản lý, điều hành có kinh nghiệm và trình độ phù hợp theo quy định.

