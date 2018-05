Chung cư cao cấp The Legend chú trọng đầu tư PCCC

Hiểu được tâm lý khách hàng, dự án The Legend – 109 Nguyễn Tuân rất chú trọng vào việc thiết kế, lựa chọn vật tư, tổ chức thi công dựa trên đặc tính riêng của dự án nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn PCCC cho cư dân.

Đại diện Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ - CĐT dự án The Legend cho biết, vấn đề PCCC luôn được đề cao ngay từ khi thiết kế và xây dựng dự án. Mỗi tầng điển hình có đến 10 thang máy và 4 thang thoát hiểm (dùng cửa lõi thép), đảm bảo rộng rãi và an toàn cho cư dân di chuyển. Tất cả các căn hộ có 2-4 mặt thoáng, ban công rộng giúp công tác thoát hiểm, cứu hộ thuận lợi hơn. Ngoài ra, các lối hành lang của toà nhà đều có khe thoáng lấy gió và khí, còn là lối thoát an toàn khi có sự cố.

Dự án lắp đặt hệ thống báo cháy tự động của Simplex – thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị PCCC, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Châu Âu UL và FM Approved, tiêu chuẩn NFPA, và các quy chuẩn của Việt Nam. Hệ thống có khả năng tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin chính xác địa điểm xảy ra cháy, kết nối liên động với đèn thông báo, chuông báo động, thang máy, hệ thống thông gió và tăng áp cầu thang thoát nạn giúp cho việc sơ tán và cứu hộ được đảm bảo an toàn nhất trong thời gian ngắn nhất.

Bên trong mỗi căn hộ được trang bị 2 đầu phun Sprinkler tự động (tại cửa ra vào và khu vực bếp), hệ thống cửa gỗ chống cháy 70 phút. Phía ngoài dự án đã tiến hành bố trí các họng chữa cháy theo tiêu chuẩn thiết kế, mặt khác dự án cách trụ cấp nước cứu hỏa của thành phố chỉ 50m. Một điểm cộng nữa là dự án tiếp giáp với cả 3 mặt phố Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum và ngõ 80 Ngụy Như Kon Tum – đều kết nối các trục đường lớn như: Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi với khoảng cách chỉ từ 200m đến 500m nên rất thuận tiện cho quá trình chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Hệ thống trạm bơm và đường ống chữa cháy.

Khu vực tầng hầm được CĐT đặc biệt quan tâm vì là nơi dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ, với tất cả các vị trí trong tầng hầm được lắp đặt các đầu phun chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường cùng bình chữa cháy di động bình bột và CO2. Vị trí thoát hiểm, hành lang thoát hiểm được ngăn cách với khu vực để xe ô tô, xe máy bằng hệ thống màng nước ngăn cháy, ngăn khói. Hệ thống nguồn điện được ưu tiên, tự động chuyển sang nguồn máy phát dự phòng khi mất điện.

Do đó, hệ thống PCCC luôn đảm bảo hoạt động liên tục 24/24h. Hệ thống giám sát quản lý toà nhà BMS và Access Control cũng đóng vai trò rất lớn vào các tiện ích chung của một chung cư cao cấp hiện đại, hiển thị rõ toà nhà đang hoạt động ở mức độ an toàn, đảm bảo cư dân có cuộc sống an toàn và tiện nghi nhất.

Ngoài các yếu tố trên, CĐT dự án The Legend – 109 Nguyễn Tuân cũng chú trọng trong việc lựa chọn nhà thầu thi công - Sigma Engineering là nhà thầu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện, có đủ năng lực cũng như các pháp lý liên quan trong công tác tổ chức thi công hệ thống PCCC, cùng với đội ngũ quản lý giám sát dày dặn kinh nghiệm (CONINCO - PMI), tất cả các hệ thống đều được kiểm tra kỹ lưỡng, trải qua nhiều lần chạy thử và cam kết được thẩm định và phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền trước khi bàn giao cho khách hàng.

Hình ảnh đào tạo công tác an toàn PCCC cho cán bộ kỹ sư, kỹ thuật.

Quan tâm đến an toàn PCCC là quan tâm đến cư dân và thể hiện trách nhiệm, uy tín của CĐT. Dự án The Legend với phương châm an toàn – tiện nghi – chất lượng cho cuộc sống, xứng đáng là một trong những chung cư đáng sống nhất tại khu vực phía Tây Hà Nội.