Chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam sắp giao nhà, giá chỉ từ 18 triệu đồng/m2

Tuy nhiên, việc lựa chọn cho mình một căn hộ phù hợp để “an cư lạc nghiệp” tại Thủ đô lại không phải dễ dàng gì đối với nhiều hộ gia đình, đặc biệt là những hộ gia đình trẻ có thu nhập ổn định. Bởi lẽ, nguồn cung dồi dào nhưng đa phần nằm ở phân khúc trung và cao cấp tầm tiền từ trên 2 tỷ đồng mỗi căn hộ trở lên. Đối với phân khúc căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng lại không hẳn có nhiều lựa chọn, hoặc dự án nằm ở vị trí khá xa trung tâm.

Anh Quốc Tuấn (Nam Định) chia sẻ, anh đã lập nghiệp ở Hà Nội được 5 năm, gia đình anh đã có em bé và hiện đã tích cóp được một khoản tiền tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng để mua nhà ổn định cuộc sống. Gia đình anh đã quyết định tìm mua căn hộ ở khu phía Tây để tiện về quê và di chuyển đến nơi làm việc. Tuy nhiên, để quyết định “xuống tiền” mua căn hộ anh đã phải tìm hiểu rất kỹ càng, từ chủ đầu tư, vị trí dự án, chất lượng dự án, thiết kế, tiện ích, phí dịch vụ…cho đến cả chỗ để xe ô tô và cuối cùng là chi phí tài chính phải phù hợp với khả năng của gia đình.

Sau khi xem xét hàng chục dự án lớn nhỏ, anh Tuấn cho biết có dự án dù anh rất thích, cao cấp và tiện nghi nhưng lại vượt quá khả năng tài chính, có dự án giá vừa túi tiền thì lại ở quá xa… cuối cùng anh đã chọn dự án chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam hiện đang hoàn thiện và sớm nhận được nhà.

Lý do anh Tuấn chọn dự án này bởi vị trí của dự án nằm ở khu trung tâm Thủ đô, cách ngã tư Nguyễn Xiển và Nguyễn Trãi khoảng 1km, tiếp giáp KĐT Đại Kim mở rộng, đối diện với dự án Khu đô thị The Manor Central Park -Bitexco và Công viên Chu Văn An rộng 200ha. Nhưng so với nhiều dự án khác lại có giá rất hợp lý, chỉ từ từ 18 triệu/m2 (đã gồm thuế VAT, 2% bảo trì và nội thất hoàn thiện). Trong khi một số dự án quanh khu vực này tầm giá khá cao Eco Green City khoảng hơn 26 triệu đồng/m2, chung cư Vinaconex 2 khoảng từ 22-25 triệu đồng/m2,…thì chung cư Thông Tấn Xã được cho là “mềm” hơn.

Không gian sống thoáng mát tại chung cư Thông Tấn Xã.

Hơn thế nữa, chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam, lại đảm bảo về mặt chất lượng một khu chung cư hiện đại, tiện nghi. Theo Chủ đầu tư công bố, dự án gồm 3 tòa cao 21 tầng, mật độ xây dựng thấp chỉ 43,8%, ngoài diện tích xây chung cư phần còn lại là sân, hè, ô trồng cây xanh,…

Đặc biệt, ở khu chung cư này cư dân hoàn toàn không phải lo ngại về chỗ để xe ô tô, thường là vấn đề nhức nhối ở khá nhiều chung cư hiện nay do quá tải. Thấu hiểu điều đó, chủ đầu tư dự án đã thiết kế diện tích hầm để xe lên tới 10.000m2, đảm bảo chỗ đỗ ô tô cho toàn bộ các hộ gia đình. Hiện dự án đang được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng vào tháng 9/2017.

Ngoài ra, lý do chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam được hàng trăm khách hàng lựa chọn là nơi “an cư lạc nghiệp” ngoài giá cả rất hợp lý, vị trí trung tâm còn là uy tín của chủ đầu tư. Được biết, chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam do Công Ty CP Đầu Tư Đô Thị & KCN Sông Đà 7 làm chủ đầu tư.

Công ty đã triển khai thành công nhiều dự án chung cư ở phân khúc này. Nhiều dự án sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động đã tăng giá đáng kể. Chẳng hạn như chung cư Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công An ở Tổ 9, Trung Hòa, Cầu Giấy. Căn hộ dự án này đang được giao dịch ở mức khoảng từ 25-30 triệu đồng/m2, trong khi trước đây khi mở bán dự án chỉ khoảng 20 triệu đồng/m2…

Có thể thấy, với giá bán cũng như tiến độ của dự án hiện nay, chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam đang là sự lựa chọn sáng giá cho những hộ gia đình mong muốn sở hữu một căn hộ trong mơ ở trung tâm phía Tây Nam Thủ đô, nơi đang phát triển rất năng động. Một môi trường sống văn minh, tri thức, năng động, không khí trong lành, giao thông thuận tiện…đang chờ đón những cư dân tương lai của khu chung cư Thông Tấn Xã Việt Nam.

Liên hệ mua căn hộ

Hotline: 0969386899.

A.D

Theo Trí thức trẻ