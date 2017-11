Chứng khoán Trung Quốc đỏ lửa, rơi mạnh nhất 17 tháng trước làn sóng bán tháo trái phiếu dâng cao

Sắc đỏ bao trùm khắp thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày hôm nay với một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, trong bối cảnh nhà đầu tư đang tỏ ra lo lắng về sự mất kiểm soát trên thị trường trái phiếu.

Chỉ số CSI 300 đã giảm 3%, mạnh nhất trong giờ giao dịch cuối cùng. Cổ phiếu Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Ping An Insurance (Group) Co. và Kweichow Moutai Co. là 3 cổ phiếu chính kéo chỉ số Shanghai Index xuống mạnh nhất. Chỉ số Hang Seng Index của Hong Kong rơi 1% từ đỉnh cao nhất 10 năm.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu bắt đầu lan tỏa.

Lợi tức trái phiếu chính phủ và nợ doanh nghiệp địa phương leo lên mức cao nhất 3 năm do chiến dịch thoái nợ đang bước vào giai đoạn nước rút. Với hơn 1.000 tỷ USD trái phiếu địa phương tới hạn vào 2018-19, các khoản nợ sẽ trở nên đắt đỏ hơn cho các công ty Trung Quốc.

Castor Pang - giám đốc nghiên cứu Coreama Pacific Yamaichi HK nhận định: "Tiền mặt là vua của đại lục. Lợi tức trái phiếu tăng sẽ ảnh hưởng xấu đối với lợi nhuận của công ty, vì nó sẽ làm tăng chi phí tài chính".

Hôn qua, lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng trên 4% vào, trong khi lợi tức trái phiếu doanh nghiệp địa phương trong tháng này đã nhảy vọt 33 điểm cơ bản lên mức cao 3 năm là 5,3%.

Trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu sụt giảm mạnh. Cổ phiếu Mao Đài Moodle giảm 2,6% trong ngày giảm thứ 5 liên tiếp. Kể từ khi Tân Hoa Xã đánh tiếng về đà tăng trưởng quá nhanh của Mao Đài, hãng rượu này đã bị thổi bay 16 tỷ USD vốn hóa trên thị trường. Trong khi đó, ICBC giảm 1,8%. Chỉ số ChiNext đối với các cổ phiếu nhỏ nâng mức lỗ trong năm lên 8,5%.

Tuy nhiên, đối với Dickie Wong - giám đốc mảng nghiên cứu tại Công ty Chứng khoán Kingston ở Hong Kong, vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc bán tháo hoảng loạn. So với đầu năm, CSI 300 vẫn tăng 24% sau những mất mát trong ngày hôm nay.

"Bạn có thể nói đây là một sự điều chỉnh và tôi không nghĩ đó là một cuộc khủng hoảng", ông Wong nói. "Tình hình thị trường vẫn ổn, nhưng sau đà tăng lên gần đây thì đã đến lúc phải rút lui".